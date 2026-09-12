Perú llega golpeado luego de perder 3-1 ante Venezuela, resultado que dejó al equipo dirigido por Antonio Rizola al borde de quedar fuera de la pelea por un boleto al próximo Mundial. Colombia, por su parte, viene de caer 3-2 ante Argentina.

¿Cuándo juegan Perú vs. Colombia?

El partido se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026 en el Maracanazinho de Río de Janeiro, recinto con capacidad para 11.800 espectadores.

Hora en Perú: 2:30 p. m.Hora en Colombia: 2:30 p. m.Hora en Brasil: 4:30 p. m.Hora en Argentina: 4:30 p. m.

¿Dónde ver Perú vs. Colombia?

El encuentro podrá seguirse EN VIVO por Latina, en los canales 2 y 702 HD. También estará disponible vía streaming en la aplicación y página web de Latina, además del canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley.

TV: Latina (2 y 702 HD), Sport TV 2Streaming: Latina y YouTube de la Confederación Sudamericana de VóleyMinuto a minuto: RPP.pe

¿Cómo llegan?

Perú perdió sus dos últimos enfrentamientos registrados ante Colombia: 3-0 en agosto de 2026, mientras que el antecedente anterior favoreció a las peruanas por 3-1 en diciembre de 2025.

El duelo de este sábado aparece así como una nueva oportunidad para la selección peruana de recuperar terreno en el Sudamericano y mantener sus opciones internacionales.