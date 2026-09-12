Por Redacción EC

Perú llega golpeado luego de perder 3-1 ante Venezuela, resultado que dejó al equipo dirigido por Antonio Rizola al borde de quedar fuera de la pelea por un boleto al próximo Mundial. Colombia, por su parte, viene de caer 3-2 ante Argentina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.