Vóley - Perú vs Colombia EN VIVO por Sudamericano Femenino Sub 21: a qué hora juegan y dónde ver

La reconstrucción del vóley peruano: quienes están detrás de los últimos buenos resultados y a qué se apunta en el Sudamericano Sub 21

Ver Perú vs Colombia vóley U21: sigue el partido de la selección peruana por la fecha 2 del grupo B del Sudamericano de Vóley Femenino Sub 21. El duelo se disputa hoy, jueves 26 de septiembre de 2024, en el Gimnasio María Gallardo de Osorno, Chile. El sexteto nacional viene de quedar quinto en la Copa Panamericana de Vóley Sub 23 que se disputó en México. Ahora busca uno de los tres cupos que otorga el certamen para el Mundial de la categoría en Indonesia. ¿A qué hora juegan? El partido se inicia a las 4:00 de la tarde (hora peruana y colombiana). ¿Dónde ver? Se puede seguir a través de TVN, CDO y por la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV), en la web o por el canal de YouTube de la CSV, OsornoTV y CDO+.