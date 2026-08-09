Este lunes 10 de agosto, la selección peruana enfrentará a Filipinas por la fecha 4 del Grupo B del Mundial Sub-17 de Vóley 2026, a las 4:00 p.m. (hora local peruana) en las instalaciones del Polideportivo San Felipe en Chile. No te pierdas ningún partido de la selección peruana, revisa a continuación los horarios, canales de transmisión y todos los detalles de sus próximos encuentros.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Filipinas por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

La selección peruana Sub 17 de vóley jugará su próximo partido en el Mundial de la categoría este lunes 10 de agosto frente a Filipinas, en el Polideportivo de San Felipe, en Chile.

¿A qué hora juega Perú vs. Filipinas por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

Para no perderte el partido de la selección peruana, te compartimos los horarios del esperado encuentro ante Filipinas.

Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 p.m.

Chile , Bolivia, Venezuela: 5:00 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 5:00 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs. Filipinas por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO?

Los hinchas podrán seguir todos los partidos del torneo mediante VBTV, la plataforma oficial de streaming de la FIVB, que transmitirá el campeonato completo bajo una suscripción mensual.

Además, Latina llevará a la televisión abierta los partidos de la selección peruana, los cuales también estarán disponibles a través de su página web y aplicación oficial, permitiendo seguir cada presentación de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos.

¿Cuándo juega Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

La selección peruana integra el Grupo B, junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas.

Este es el calendario de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos (horario peruano):