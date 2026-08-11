La selección peruana se mantiene en el juego tras su clasificación a octavos de final. Este miércoles 12 de agosto continúa la lucha y enfrentará a Italia por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026, a la 1:00 p.m. (hora local peruana) en las instalaciones del Polideportivo San Felipe en Chile. La victoria de la Bicolor frente a Filipinas logró su clasificación a los octavos de final y tras una derrota frente a la selección china, Perú se ubicó como tercero en el Grupo B liderado por China, seguido de Venezuela en segundo puesto y Filipinas como último clasificado del grupo. No te pierdas el duelo, revisa el horario, la previa, canal de emisión y más detalles del encuentro por el Mundial Sub-17.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Italia por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

La selección peruana Sub 17 de vóley jugará su próximo partido contra Italia en el Mundial de la categoría este miércoles 12 de agosto en el Polideportivo de San Felipe, en Chile.

¿A qué hora juega Perú vs. Italia por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

No te pierdas el encuentro de la selección peruana, te compartimos los horarios del esperado encuentro ante China.

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Chile , Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 3:00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs. Italia por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO?

Los hinchas podrán seguir todos los partidos del torneo mediante VBTV, la plataforma oficial de streaming de la FIVB, que transmitirá el campeonato completo bajo una suscripción mensual.

Además, Latina llevará a la televisión abierta los partidos de la selección peruana, los cuales también estarán disponibles a través de su página web y aplicación oficial, permitiendo seguir cada presentación de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos.