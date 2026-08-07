Este sábado 8 de agosto, la selección peruana se enfrentará a México por la fecha 2 del Mundial Sub-17 de Vóley 2026, a la 1:00 p.m. (horal local peruana) en las instalaciones de Polideportivo San Felipe en Chile. Para que no te pierdas ningún partido de la selección peruana, revisa a continuación los horarios, canales de transmisión y todos los detalles de sus próximos encuentros.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. México por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

La selección peruana Sub 17 de vóley jugará su segundo partido en el Mundial de la categoría este sábado 8 de agosto frente a México, en el Polideportivo de San Felipe, en Chile.

¿A qué hora juega Perú vs. México por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

Para no perderte el partido de la selección peruana, te compartimos los horarios del esperado encuentro ante México.

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Chile , Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 3:00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs. México por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO?

Los hinchas podrán seguir todos los partidos del torneo mediante VBTV, la plataforma oficial de streaming de la FIVB, que transmitirá el campeonato completo bajo una suscripción mensual.

Además, Latina llevará a la televisión abierta los partidos de la selección peruana, los cuales también estarán disponibles a través de su página web y aplicación oficial, permitiendo seguir cada presentación de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos.

¿Cuándo juega Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

La selección peruana integra el Grupo B, junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas.

Este es el calendario de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos (horario peruano):