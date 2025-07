La Selección Peruana jugará su cuarto partido en la fase de grupos ante la poderosa Polonia por el Mundial de Vóley Sub 19 2025. El encuentro está programado para este domingo 6 de julio a las 8:15 a.m. (hora Perú) en el Pool C de Dvorana Gradski vrt, de la ciudad de Osijek. Este partido será clave para la bicolor y una de las últimas oportunidades para conseguir una victoria en el certamen. Las Matadorcitas todavía no suman puntos en el grupo C, en su último encuentro perdieron 3-1 ante España. Conoce en las siguientes líneas el horario de inicio y señal oficial que transmite Perú vs. Polonia EN VIVO.

¿A qué hora juegan Perú vs. Polonia Sub 19 en el Mundial de Vóley Sub 19 2025?

En Perú , comienza a las 8:15 a.m.

, comienza a las 8:15 a.m. En Estados Unidos , comienza a las 9:15 a.m.

, comienza a las 9:15 a.m. En Chile, comienza a las 9:15 a.m.

En Colombia, comienza a las 8:15 a.m.

En Ecuador, comienza a las 8:15 a.m.

En Bolivia, comienza a las 9:15 a.m.

En Venezuela, comienza a las 9:15 a.m.

En Brasil, comienza a las 10:15 a.m.

En Argentina, comienza a las 10:15 a.m.

En Paraguay, comienza a las 10:15 a.m.

En Uruguay, comienza a las 10:15 a.m.

En México (CDMX), comienza a la 7:15 a.m.

¿Dónde ver el Perú vs. Polonia Sub 19 en vivo?

El Mundial de Vóley Sub 19 2025 se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta para Perú a través de Latina y América TV. También podrás seguir este encuentro por nuestra nota de El Comercio.

Fixture de Perú en el Mundial de Vóley Sub 19 2025