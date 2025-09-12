Un punto que hizo vibrar al estadio Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición. Gonzalo Bueno sacó la garra peruana y remontó un partido emocionante ante el portugués Nuno Borges por la primera jornada del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025.
El tenista portugués, número 52 en el ranking ATP, empezó ganando el primer set por 6-3, pero el peruano supo reponerse en el segundo y tercer set, ganando 6-2 y 7-5, logrando el esperado triunfo por 3-2.
Un revés en el último punto hizo delirar a todos los peruanos que estuvieron alentando en las tribunas. Y Bueno, con la victoria consolidada, se tiró sobre la cancha celebrando con los puños cerrados, mientras el público aplaudía.
- Mira el último punto de Gonzalo Bueno en la Copa Davis 2025:
