Perú debuta en el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026 con la ilusión de iniciar la competencia con una victoria frente a Túnez. El equipo dirigido por Marcello Bencardino integra el Grupo B, una zona competitiva en la que también se medirá ante Venezuela, México, Filipinas y China, actual campeón de la categoría. . El cuadro peruano tiene como principal objetivo superar la fase de grupos y asegurar un lugar entre las ocho mejores selecciones del campeonato.

Para que no te pierdas ningún partido de la selección peruana, revisa a continuación los horarios, canales de transmisión y todos los detalles de sus próximos encuentros.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Túnez por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

La selección peruana Sub 17 de vóley hará su debut en el Mundial de la categoría este jueves 6 de agosto frente a Túnez, en el Polideportivo de San Felipe, en Chile.

¿A qué hora juega Perú vs Túnez por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

Para no perderte el debut de la selección peruana, te compartimos los horarios del esperado encuentro ante Túnez.

Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 p.m.

Chile , Bolivia, Venezuela: 5:00 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 5:00 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs Túnez por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO?

Los hinchas podrán seguir todos los partidos del torneo mediante VBTV, la plataforma oficial de streaming de la FIVB, que transmitirá el campeonato completo bajo una suscripción mensual.

Además, Latina llevará a la televisión abierta los partidos de la selección peruana, los cuales también estarán disponibles a través de su página web y aplicación oficial, permitiendo seguir cada presentación de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos.

¿Cuándo debuta Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

La selección peruana integra el Grupo B, junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas.

Este es el calendario de la ‘Bicolor’ en la fase de grupos (horario peruano):