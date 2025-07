La selección peruana de vóley se alista para hacer su debut este miércoles en el Mundial de Vóley Sub 19 2025. Las Matadorcitas, bajo la guía del entrenador Martín Escudero, se enfrentarán frente a la difícil Turquía en la fecha 1 del torneo. ¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO? El encuentro entre Perú vs Turquía se disputará en el Dvorana Gradski vrt de la ciudad de Osijek (Croacia), desde las 11:15 a.m. hora peruana, de acuerdo a la programación oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Este primer duelo será clave donde ambas selecciones buscarán un inicio prometedor. El partido entre Perú vs Turquía Sub 19 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702 HD) y América TV (4 y 704 HD). Asimismo, cada encuentro de la cita mundialista será emitido a nivel global por el canal oficial de la FIVB, Volleyball World TV. Finalmente, no te olvides que podrás seguir la participación de las peruanas por nuestra web de El Comercio.