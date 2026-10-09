Este viernes 9 de octubre, la selección peruana femenina de vóley Sub 19 se enfrentará a Uruguay por la tercera fecha del Sudamericano 2026, en un duelo que marcará el cierre de la fase de grupos. Tras vencer por 3-1 a Venezuela y sumar su segundo triunfo consecutivo, el equipo nacional buscará mantener su buen momento en el torneo. Para no perderte ningún detalle de este encuentro, conoce aquí el horario, los canales de transmisión y cómo seguir el partido en vivo.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Uruguay por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú y Uruguay se enfrentarán este viernes 9 de octubre en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver el Perú vs Uruguay por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Perú vs Uruguay se podrá ver EN VIVO por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org), el canal de YouTube de la CSV y el canal de YouTube de Zone TV.