Por Redacción EC

La Selección Peruana de Vóley se enfrenta a Selección de Venezuela este domingo 26 de julio por la Copa Sudamericana de Vóley 2026, en un partido determinante para definir posiciones en el torneo. El encuentro se disputará en el Coliseo Dibós de Lima, escenario principal del campeonato.

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