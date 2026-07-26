La Selección Peruana de Vóley se enfrenta a Selección de Venezuela este domingo 26 de julio por la Copa Sudamericana de Vóley 2026, en un partido determinante para definir posiciones en el torneo. El encuentro se disputará en el Coliseo Dibós de Lima, escenario principal del campeonato.

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela?

El partido entre Perú vs Venezuela está programado para las 6:15 p.m. (hora peruana). En otros países de la región, el duelo también tendrá horarios diferenciados como 7:15 p.m. en Venezuela, Chile y Bolivia, y 8:15 p.m. en Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela EN VIVO?

La transmisión del encuentro estará disponible EN VIVO a través de Latina, tanto en su señal de televisión como en su plataforma digital. Además, los fanáticos podrán seguir el partido vía streaming en la página web y app del canal, así como en redes oficiales del vóley sudamericano.

Perú busca cerrar con buen resultado

Este compromiso marcará el cierre de la participación peruana en la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de asegurar una mejor posición en la tabla general. El equipo nacional intentará despedirse con una victoria ante un rival directo como Venezuela, en un torneo clave para el desarrollo del vóley en la región.