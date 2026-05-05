Los próximos sábado 24 y domingo 25 de mayo de 2026, el Lima Polo Club, en su sede de Pachacamac, recibirá dos partidos de exhibición internacional entre las selecciones de Perú y Argentina, en un encuentro que promete reunir deporte, tradición, hospitalidad y alto nivel competitivo.

La cita se perfila como uno de los momentos más relevantes del calendario de otoño para el polo peruano. Los partidos, que comenzarán a las 2:00 p.m., convocarán a destacados exponentes de la disciplina y ofrecerán al público invitado una experiencia deportiva y social de primer nivel.

El evento no solo celebrará la histórica relación deportiva y cultural entre Perú y Argentina, sino que también valorará el crecimiento del polo en la región y las instalaciones del Lima Polo Club, especialmente su sede de Pachacamac, reconocida por su entorno natural y la calidad de sus canchas.

Perú y Argentina se enfrentan en duelo histórico de polo en Pachacamac.

La presencia de la selección argentina agrega un atractivo especial a la jornada. Argentina, considerada la mayor potencia mundial en este deporte, llega a Lima luego de consagrarse recientemente campeona en las Eliminatorias Sudamericanas de Arena Polo, lo que anticipa un espectáculo de gran nivel técnico y competitivo frente al equipo peruano.

Las jornadas estarán dirigidas a socios e invitados, y combinarán la emoción propia del polo con un exclusivo paseo de experiencias, pensado para acompañar el desarrollo de los partidos y ofrecer una propuesta integral alrededor del deporte.

Esta exhibición internacional forma parte de una temporada especialmente activa para el Lima Polo Club, que tiene previstos 11 torneos durante 2026, consolidando a Perú como un destino cada vez más relevante dentro del polo regional.

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