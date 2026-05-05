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Perú y Argentina se enfrentan en duelo histórico de polo en Pachacamac.
Perú y Argentina se enfrentan en duelo histórico de polo en Pachacamac.
Por Redacción EC

Los próximos sábado 24 y domingo 25 de mayo de 2026, el Lima Polo Club, en su sede de Pachacamac, recibirá dos partidos de exhibición internacional entre las selecciones de Perú y Argentina, en un encuentro que promete reunir deporte, tradición, hospitalidad y alto nivel competitivo.

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