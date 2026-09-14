Con la bandera peruana en alto y el orgullo de representar al país, la delegación peruana desfiló en la ceremonia de inauguración de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, dando inicio oficialmente a una nueva edición de esta importante competencia deportiva.

Los representantes nacionales llegaron a Santa Fe, Argentina, con la ilusión de dejar en alto el nombre del Perú durante los próximos días de competencia. La ceremonia estuvo marcada por el tradicional desfile de las delegaciones participantes.

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Con la bandera en alto, el corazón lleno de emoción y el orgullo de representar a todo un país, nuestra delegación peruana desfiló en la ceremonia de inauguración de los XIII Juegos… pic.twitter.com/UE3wbvStUA — ipdperu (@ipdperu) September 12, 2026

Alexandra Grande y David Bardalez lideraron a Perú

La delegación peruana estuvo encabezada por la campeona mundial de karate Alexandra Grande y el medallista panamericano David Bardalez, quienes tuvieron el honor de liderar a los deportistas nacionales durante el desfile inaugural.

Ambos atletas representan parte de la experiencia y los logros que acompañan a la delegación peruana en esta edición de los Juegos Suramericanos.

Ahora, el objetivo de los deportistas nacionales será trasladar esa emoción de la ceremonia a las distintas competencias. Para muchos de ellos, Santa Fe 2026 representa una nueva oportunidad de conseguir una medalla y sumar importantes resultados para el deporte peruano.

Perú afronta una nueva fiesta deportiva

Los Juegos Suramericanos reunirán a deportistas de distintos países de la región en una competencia que se desarrollará durante varios días en territorio argentino.

Detrás de cada representante peruano existe un largo proceso de preparación, entrenamiento y sacrificio. A ello se suma el respaldo institucional del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que acompaña a la delegación nacional en este importante desafío internacional.

Con la ceremonia de inauguración ya realizada, llegó el momento de la competencia. Perú buscará ser protagonista en Santa Fe 2026 y sumar nuevas alegrías para el deporte nacional.