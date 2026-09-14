Por Redacción EC

Con la bandera peruana en alto y el orgullo de representar al país, la delegación peruana desfiló en la ceremonia de inauguración de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, dando inicio oficialmente a una nueva edición de esta importante competencia deportiva.

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