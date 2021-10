Conforme a los criterios de Saber más

Los logros deportivos con bandera nacional se suman en diversas disciplinas y esta vez fue Leilani Bernales quien se coronó campeona mundial del IBJJF en la modalidad No-Gi en la división de damas light-cinturón azul, en el certamen disputado en Garland, Estados Unidos, el fin de semana pasado.

La deportista peruana, representante de la academia Fight Sports, logró cuatro victorias para llevarse el título mundial de este importante certamen. Debido a que era la segunda preclasificada, no disputó la Qualy 2.

Luego superó a Allyson Wolski en la Qualy 1. En cuartos de final superó Kristen Taylor para luego ganar su cuadro frente a Tehya Swarts, con lo que se metió en la lucha por el título mundial, donde venció a Giovanna Mangialardo Amaral.

La luchadora peruana este año ya había ganado el Miamo International Open IBJJF No Gi y había logrado el segundo lugar en el Panamericano IBJJF No Gi. Con este título, Leilani ascenderá en el ránking, donde está relegada porque solo cuenta con tres eventos cuando la líder suma doce torneos.

La IBJJF es la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation que alberga varios campeonatos mundiales, entre ellos el de No Gi, que es la modalidad de pelea que se disputa sin kimono, es decir, los luchadores no tienen de donde tomar a su rival. E l agarre solo se puede de las extremidades o el cuello. No se puede tomar la ropa.

