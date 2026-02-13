Jefa de marketing de Peugeot sobre el Asia Open 2026: “Es una invitación a disfrutar del tenis desde el carácter, la constancia y la pasión que lo definen”

En su primera edición, el Peugeot Asia Open 2026 irrumpe como una nueva vitrina para el tenis peruano en la temporada de verano. Organizado por El Comercio e Igma Sports, y con la marca francesa de autos como principal auspiciador, el torneo apunta a ofrecer una experiencia que trascienda la cancha y cruce deporte, performance y estilo de vida.

La competición se desarrollará en cuatro jornadas (viernes 13, sábado 14, viernes 20 y sábado 21 de febrero), todas en la playa del Golf Asia. Allí, en pleno balneario limeño, el público vivirá cada punto en un ambiente diseñado para promover una cultura activa y saludable.

José Manuel Jurado, gerente general de El Comercio, Sandra Rivera, jefa de marketin de Peugeot y Luis Horna, gerente de operaciones de Igma Sports. (Foto: Fernando Sangama)

El Peugeot Asia Open 2026 será también una ocasión para que Peugeot consolide su vínculo con el tenis, una relación que comenzó con la elección de Ignacio Buse, actual primera raqueta nacional, como embajador de la marca. Sandra Rivera, jefe de marketing de la compañía en Perú, comparte las expectativas alrededor del torneo y el impacto que se busca generar con esta primera edición.

−La primera edición del Peugeot Asia Open 2026 llega este verano. ¿Qué significado tiene para ustedes apoyar un evento así?

Para Peugeot, apoyar la primera edición del Asia Open 2026 tiene un significado muy especial porque forma parte de una visión integral de cómo la marca se vincula con el deporte y con el talento peruano. El torneo representa valores que están profundamente conectados con nuestra identidad, como la disciplina, el carácter y la proyección. En ese sentido, el tenis nos permite expresar cómo entendemos la movilidad, como una extensión del estilo personal y de la forma de avanzar en el día a día.

−¿Qué los motivó a sumarse al Peugeot Asia Open 2026?

Nos motivó sumarnos porque es un torneo que conecta deporte, experiencia y proyección, y refleja una manera de vivir alineada con Peugeot. El tenis es una disciplina donde la constancia, la evolución y la toma de decisiones son claves, valores que también están presentes en nuestra manera de entender la movilidad. Más que un auspicio, es una forma de acompañar iniciativas que inspiran y que están bien construidas.

−¿Por qué elegir un evento centrado en el tenis?

Porque el tenis representa de manera muy clara los valores que definen a Peugeot como marca: exigencia, técnica, constancia y elegancia. Además, es un deporte que hoy cuenta con referentes que encarnan esa proyección y ese carácter, como Ignacio Buse, principal referente del tenis peruano y actual raqueta #1, además de embajador de Peugeot. Su disciplina, mentalidad competitiva y crecimiento sostenido reflejan la forma en que la marca entiende el camino hacia la excelencia. Esa misma mirada está presente en nuestra propuesta de movilidad, donde el diseño, el rendimiento y la personalidad acompañan a personas que ven el auto como una extensión de su forma de vivir.

−¿Cómo se alinea este torneo con la visión, valores e identidad de Peugeot?

El Asia Open se alinea de forma natural con la visión de Peugeot porque pone en valor la experiencia, el carácter y la proyección, más allá del resultado inmediato. En la marca entendemos la movilidad como algo que va más allá del traslado. Es una expresión de diseño, estilo y personalidad, y este torneo comparte esa misma lógica a través del esfuerzo sostenido, la disciplina y la identidad propia.

−El Peugeot Asia Open está organizado en alianza con El Comercio e IGMA Sports. ¿Por qué consideran importante este tipo de colaboraciones?

Este tipo de colaboraciones son importantes para Peugeot porque nos permiten desarrollar iniciativas sólidas junto a aliados que comparten una visión de calidad, profesionalismo y proyección. Trabajar con El Comercio e IGMA Sports fortalece el impacto del torneo y asegura una experiencia bien organizada y relevante para el público. Para la marca, construir junto a socios estratégicos es clave para impulsar propuestas coherentes y aspiracionales.

−¿Qué impacto esperan que tenga el torneo en la comunidad y en los aficionados al tenis?

Peugeot espera que el Asia Open tenga un impacto positivo al seguir impulsando el tenis y acercarlo a más personas, fortaleciendo una comunidad que valora el esfuerzo, la disciplina y la proyección a largo plazo. Este tipo de torneos no solo ofrecen un espectáculo deportivo de alto nivel, sino que también inspiran a nuevas generaciones, visibilizan el talento local y contribuyen a posicionar al Perú como sede de experiencias deportivas relevantes.

−¿Qué mensaje quieren transmitir participando en este torneo?

Peugeot quiere transmitir un mensaje de inspiración y coherencia entre el deporte y la forma de vivir. El Asia Open es una invitación a disfrutar del tenis desde el carácter, la constancia y la pasión que lo definen. Para nosotros, acompañar este torneo significa reafirmar nuestro compromiso con una movilidad que acompaña cada proceso y cada avance, dentro y fuera de la cancha, con diseño, personalidad y estilo.

**