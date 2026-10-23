‘Piccolo’, como lo conoce el mundo del surf, se coronó ayer campeón del mundo en el ISA World Longboard Championship en El Salvador, su cuarta corona mundial (dos ISA con el del 2019 y dos WSL, en el 2013 y el 2014). A sus 44 años, sigue siendo un referente no solo del surf peruano, sino también del internacional.

Y lo hizo a lo grande. Superó las tres primeras rondas siendo líder de sus heats, luego avanzó como segundo en los cuartos y semifinales. Y en la definición, dio una cátedra de longboard: olas de 9,07 y 8,23 puntos le dieron la ventaja difícil de igualar. Incluso, el puntaje total de 17,30 fue el mayor logrado en un heat en todo el torneo.

“Estoy muy emocionado. Quiero dar gracias a todos. Sé que mi ángel me ha estado ayudando mucho en este momento”, aseguró el surfista, en referencia a su fallecida esposa hace unos años. A ella le prometió siempre entregar todo, convertir a su hijo en una gran persona y disfrutar cada momento.

“En el 2023 vine con todas las ilusiones pero en las semifinales tuve un accidente y se me abrió la cabeza y me pusieron 15 puntos”, recordó el surfista para el portal Duke Surf. “Debido a que el sangrado en la frente de Piccolo Clemente no se contenía, fue trasladado a la Unidad de Fosalud, donde le harán una pequeña cirugía para cerrarle la herida”, informó la prensa salvadoreña en ese momento. Desde ese mundial, intentó y reintentó, pero los resultados se le alejaban. Pero nunca desistió.

“Este título se lo dedico a María José, que es mi ángel ahora”, dice mirando el cielo. Sabe que nunca está solo y valora todo el apoyo recibido, tanto de las personas cercanas como de las autoridades.

Esta temporada no estaba siendo la mejor, pero pudo llegar a El Salvador con anticipación y se dieron sus resultados. “Fue un trabajo duro y parejo. Inclusive domingos y feriados. Después de varios intentos, nunca se perdió de vista el objetivo. Gracias a la disciplina, perseverancia y actitud se logró”, asegura por su parte Oswaldo Vélez, capitán del equipo nacional que compitió en El Salvador.

Infografía: Canva

Nacido en Cajabamba, provincia de Cajamarca, pero criado en Trujillo, Benoit es una prueba de que la experiencia te da esas oportunidades para volver a emocionarte como un niño. Desde su primer podio mundial, una medalla de cobre en el 2010, hasta ahora han pasado 16 años y el circuito lo ve llorar en el mar, y emocionarse cuando lo levantan en hombros por su victoria.

La segunda medalla de oro ISA, la cuarta en su carrera para Benoit Piccolo Clemente. (Foto: ISA) / PABLO-FRANCO

Y el equipo peruano celebró en el podio. La delegación nacional logró el tercer lugar del campeonato como team, gracias al título de ‘Piccolo’, al sexto lugar de María Fernanda Reyes, quien se quedó a un heat de llegar a la final en damas. También compitieron Sebastián Cárdenas (17°) y Noelia Arata (41°).

El surf peruano suma un nuevo título mundial para su ya nutrido palmarés. Y se entusiasma para lo que será el ISA Surfing Games de surf open, que se disputará en Punta Rocas desde el 6 de noviembre. Por Perú, Lucca Mesinas, Alonso Correa y Miguel Tudela ya fueron confirmados entre los varones. Será un espectáculo total.

El equipo peruano celebró el tercer lugar del evento. (Foto: ISA) / PABLO-FRANCO

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