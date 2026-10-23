icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Piccolo Clemente empezó a competir en los mundiales ISA en el 2008. (Foto: ISA)
Piccolo Clemente empezó a competir en los mundiales ISA en el 2008. (Foto: ISA)
/ JERSSON BARBOZA
Por Christian Cruz Valdivia

Si hay una ola que Benoit Clemente ha surfeado todo este tiempo, es la del éxito. Se ha subido a ella y por más que se presenten adversidades, siempre encuentra la cresta para treparse y ser y hacer feliz al país. Por eso mira su reloj continuamente y se emociona. La cuenta regresiva para que acabe la final se hace eterna y solo el sonido de la ‘chicharra’ hace que las lágrimas broten.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?