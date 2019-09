'Piccolo' Clemente: "En Perú no solo hay dos deportes y quedó demostrado en Lima 2019"

En el mundo del sur, a Benoit 'Piccolo' Clemente le dicen el 'Lionel Messi del longboard'. La destreza que muestra encima de la tabla lo ha hecho acreedor de tremendo apelativo. Sin embargo, nuestro compatriota, que ganó la medalla de oro en dicha disciplina en los Juegos Panamericanos Lima 2019, mira lo que se viene con los pies sobre la tierra. Y esa misma humildad es la que busca transmitir a los más pequeños que participarán en la XXVII edición de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, que se viene disputando en nuestra capital desde 16 de septiembre y culminará al 27 de setiembre.

-¿Qué cambios importantes se produjeron después de Lima 2019?

Yo creo que varios. Fue un evento sin precedente para sirvió para que el propio peruano pueda conocer a fondo los distintos deportes que se practican en nuestro país. Tenemos muchos campeones y a veces no se les da la exposición adecuada. Justamente para eso sirvió este evento. Pero esto no debe de quedar ahí, es importante que la empresa privada siga apoyando. En Perú no solo hay dos deportes y quedó demostrado.

-¿En qué beneficiará al deporte nacional estos Juegos Deportivos Escolares?

Creo que es importante porque, a pesar de que pocas personas lo conocen, sirven para apoyar a los niños en una etapa en donde empieza todo. Felicito a todas las empresas privadas que están dando su granito de arena e invito a la prensa que los transmita en vivo. Es importante para el desarrollo el futuro de las nuevas generaciones.

-Te llaman el ‘Lionel Messi del longboard’, ¿cómo tomas ese tipo de halagos?

Sí he escuchado ese apelativo (risas). La verdad que me parece muy chistoso. Creo que hay que llevarlo con calma, pero estoy orgulloso de que se hable bien de un peruano en el mundo. Me siento dichoso de representar de buena forma a mi bandera. Agradezco a todos los peruanos por los buenos deseos y también a mi familia. Ese día de la coronación en Punta Rocas fue una verdadera fiesta.

'Piccolo' se proclamó como el mejor en su disciplina en Lima 2019. (Foto:GEC)

-¿Cómo te sientes al saber que el longboard no forma parte de los Juegos Olímpicos?

Espero que para el 2024 sí puedan incluirlo. Ya el surf fue insertado en estos Juegos Olímpicos y eso es un gran avance. Igual esta disciplina está muy bien representada y tenemos longboard para rato.

¿Ya felicitaste a Sofía Mulánovich por el nuevo título Mundial?

Claro que sí. Ella es una guerrera y todavía sigue cumpliendo sus sueños. Es un claro ejemplo que la edad no es un impedimento para alcanzar las metas.

¿Qué mensaje le darías a los niños que van a participar en los Juegos Escolares?

Les diría que luchen por sus sueños, ya que el camino es fácil. Hay muchos tropiezos que uno debe aprender a superarlos. Creer en un sueño vale más que cualquier caída. Los felicito por todo el sacrificio que hacen y recordarles lo importante que es llevar la educación de la mano con el deporte. Les deseo mucha suerte.