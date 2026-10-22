Por Redacción EC

Piccolo Clemente se coronó Campeón Mundial de Longboard por cuarta vez en su carrera al ganar la medalla de oro en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship. A sus 44 años de edad, el legendario atleta originario de Huanchaco demostró una vigencia excepcional en las exigentes olas de El Sunzal, consolidándose como una de las leyendas más grandes y respetadas del longboard internacional.

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