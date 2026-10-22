Piccolo Clemente se coronó Campeón Mundial de Longboard por cuarta vez en su carrera al ganar la medalla de oro en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship. A sus 44 años de edad, el legendario atleta originario de Huanchaco demostró una vigencia excepcional en las exigentes olas de El Sunzal, consolidándose como una de las leyendas más grandes y respetadas del longboard internacional.

🏆🏄🏻‍♂️ ¡𝗣𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗖𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗼! 🌊 El peruano, integrante del Programa Lima 2027 del IPD, se coronó campeón mundial en el ISA World Longboard Championship, disputado en El Salvador. https://t.co/PdIJMc0yil — ipdperu (@ipdperu) October 22, 2026

La victoria en la serie final fue el resultado de una batalla de altísimo nivel frente a tres de los mejores exponentes de la disciplina en todo el planeta.

Clemente se impuso con categoría en el marcador definitivo ante el estadounidense Tony Silvagni, el francés Edouard Delpero y el sudafricano Sam Christianson, quienes completaron el podio. El camino al título estuvo lleno de dramatismo, destacando una ronda previa donde el peruano logró su clasificación en los últimos segundos del reloj.

Con este nuevo triunfo Piccolo suma su cuarto título mundial en un palmarés impecable que se reparte entre las dos organizaciones más importantes del surf. Sus dos primeras coronas mundiales las obtuvo en el circuito de la World Surf League (WSL) en los años 2013 y 2015 en China, mientras que los siguientes dos campeonatos los consiguió bajo la bandera de la International Surfing Association (ISA) en Francia 2019 y ahora en El Salvador.