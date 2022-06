Una vez más, Pilar Jáuregui dejó al Perú en lo más alto en el ámbito internacional. La puneña que nació con una luxación de cadera congénita participó en el Canadá Parabadminton International 2022, torneo que se realizó en la ciudad de Otawa entre el 8 y 12 de junio. Participar es un decir: se colgó en el cuello dos medallas de oro.

La actual número 6 en el ranking mundial de la categoría WH1 + WH2 (silla de ruedas/discapacidad severa/ discapacidad menor) aseguró su plaza en este importante campeonato para enfrentar a las mejores.

Con un gran juego y un empeño para el aplauso, Jáuregui llegó hasta la final, tanto de singles como de mixtos, en un cuadro principal que se vio afectado por muchas ausencias debido a casos de COVID-19 y lesiones de último momento.

En la final de dobles, Jáuregui jugó acompañada por el italiano Yuri Ferrigno, con quien ya había conseguido medalla en un torneo en España algunos meses atrás. Derrotaron a Francisco Motero (España) y a Man-Kei To (Bélgica) por 21-19, 19-21 y 21-12.

Man-Kei To también fue su último escollo para bañarse en oro, en singles. Le ganó cómodamente: 21-7 y 21-10.

“Estoy muy contenta, porque más allá del resultado me ha gustado mucho mi juego”, nos dijo Jáuregui en exclusiva, recién llegada a Lima.

Jáuregui dice que cada vez se tiene más confianza. “Me sorprendió mi juego y me doy cuenta de que cada vez más disfruto cada partido. Ya no tengo tantos nervios, salgo más confiada y suelta”, añadió, quien obtuvo un oro en los Parapanamericanos Lima 2019.

Se vienen meses intensos, y lamentablemente Pilar Jáuregui no tiene rivales de su categoría en el país. “Este año estoy aprovechando en entrenar y mejorar mi juego. Es difícil porque no tengo un rival de mi categoría en Perú”, nos comenta. Su equipo técnico se las ingenia organizando partidos de práctica con chicos de otras categorías, pero no es lo óptimo. Por eso evalúa opciones de campamentos de entrenamiento en el extranjero.

Más medallas

Tres peruanos más plantaron bandera en Canadá: Giuliana Poveda en la categoría SH6 (talla baja), quien se llevó la presea de oro en singles y plata en mixtos.

En tanto, Renzo Bances y el experimentado Pedro Pablo de Vinatea obtuvieron la medalla de plata en dobles SL3 + SL4 (discapacidad menor en las extremidades inferiores y discapacidad severa en las extremidades inferiores, respectivamente).

Estos éxitos han servido para que los parabadmintonistas nacionales sumen puntos para el Campeonato Mundial de Bádminton BWF 2022, que se realizará del 1 al 6 de noviembre en Japón. Jaúregui y Poveda competirán en la cita mundialista en tres categorías: singles, dobles y mixtos. Mientras que de Vinatea solo participará en las dos primeras.

A pesar de tener en la mira el Mundial, Pilar Jáuregui tiene un objetivo mayor: clasificar a los Juegos Paralímpicos París 2024, pues en Tokio 2020 no le fue nada bien. “Quiero buscar mi revancha de Tokio”, promete. Según como marcha, todo es posible. A seguirle lavando la cara al deporte peruano.