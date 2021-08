Tras la buena participación de los peruanos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, es el turno de los deportistas paralímpicos. Dentro de una semana (del 24 de agosto al 5 de septiembre) se llevará a cabo los Juegos Paralímpicos en la capital japones. Y Perú tendrá once paradeportistas en su delegación. Dos de ellos son Pilar Jáuregui, campeona en Latinoamérica en la modalidad de parabádminton en silla de ruedas wh2, y Rodrigo Santillán, el competidor más joven con 16 años y top 10 del último Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica modalidad S2.

De cara a su participación en el megaevento deportivo, Pilar y Rodrigo formaron parte de una conferencia de prensa organizada por UNACEM, empresa cementera que viene apoyando sus carreras, y en la que Deporte Total participó.

“Llegar a Tokio, ha significado mucho para mi. Después de todo el esfuerzo y dedicación, haber calificado es una gran alegría, sin embargo, sin el apoyo de mi familia no hubiera sido igual. Siempre me han alentado y han depositado su confianza en mí. Desde hace semanas vengo entrenando para las competencias, ejercitando 7 horas al día en condiciones parecidas a las que me encontraré allá. Me siento preparada y motivada para ir en busca de una medalla y representar a mi país”, comentó Jáuregui en el evento virtual.

Pilar Jáuregui. (Foto: UNACEM)

Por su parte, Rodrigo aseguró que va a Tokio en busca de un gran resultado. “Ser embajador del TEAM UNACEM, ha permitido que mi historia de lucha y perseverancia sea ejemplo para los niños y jóvenes peruanos, y también me ha permitido lograr resultados positivos para mi carrera y el país. En Tokio 2020, deseo dejar en alto el nombre de Perú y más aún que mi familia me vea triunfar”, señaló el deportista.

Cabe recordar que Pilar Jáuregui fue reconocida por el Comité Paralímpico de las Américas como la mejor paradeportista en 2018 y logró el oro en los Juegos Parapanamericanos 2019. En el caso de Rodrigo Santillan, consiguió la medalla de bronce y quedó entre los 10 mejores en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica de 2019.

