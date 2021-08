Pool Ambrocio tras quedar eliminado de Tokio 2020: “Tengo más para dar, quiero clasificar a París 2024″

Pool Ambrocio cayó en su duelo de octavos de final frente a Zushen Lin en la modalidad de lucha en la categoría de 86 kg. El peruano no quedó conforme y expresó su malestar en zona mixta tras el resultado. Si bien esta derrota le abría una esperanza de avanzar mediante el repechaje, para ello debía esperar que su rival llegue a la final; sin embargo, este cayó en cuartos de final, eliminando al peruano.

“No esperaba la presión que me impuso desde el inicio. Yo tengo buena estabilidad y fuerza en los brazos, por eso pensé que podría estar más equilibrado pero la presión que ejerció sobre mí consiguió fatigarme y no me dio espacio para maniobrar. Él dominó con su estrategia en el combate, no me dejó hacer las mías y por eso es que me ganó”, afirmó Ambrocio.

Luego acotó: “Él tendría que llegar a la final para que me pueda jalar al repechaje. Yo creo que pueda ganar en cuartos de final, pero luego viene el campeón mundial de Estados Unidos, pero no sé, está difícil”. Esto lo dijo tras acabar el combate. Sin embargo, unos minutos más tarde, el chino Zushen Lin cayó derrotado, eliminando al atleta peruano.

Asimismo, también dijo lo siguiente: “La gente en Perú estuvo muy pendiente y les agradezco un montón. No se dio el resultado que esperaba. Es muy incómodo haber perdido de esta manera, me queda trabajar y seguir perseverando”.

Por otro lado, se refirió a un problema que tuvo en los meses previos: “La experiencia olímpica nadie me la quita, pero no quise quedarme con ello, vine a competir frente a los mejores del mundo y no pude. Cualquier cosa puede pasar aquí, pero no me voy conforme con mi performance”.

Por último, dijo esto: “Quiero seguir con esto, voy a buscar la clasificación para París 2024. Tengo mucho más para dar, ocurrieron algunas cosas, no me gusta poner excusas, pero hace dos meses que me lesioné en Polonia y fue complicado llegar hasta aquí”.

Conforme a los criterios de Saber más