Con apenas 11 años y con un skate regalado por su abuela, Pool Bellido inició en el mundo del skateboarding. Entonces, ni siquiera imaginaba que tiempo más tarde ganaría la medalla de oro en los Panamericanos. Ahora, con 23 años encima, apunta a más y tiene la mirada puesta en los Juegos Olímpicos.

El peruano tuvo la oportunidad de representar al país en el Campeonato de Skateboarding Street Roma 2022 de World Skate que abre el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024. Recordemos que esta disciplina debutó como deporte olímpico en Tokio 2020, en donde el peruano Ángelo Caro tuvo una excelente participación.

“Después de varios meses volví a una competencia de alto nivel, me sentí bastante bien, regreso a Perú fortalecido y enfocado en lo que será el mundial de Brasil en Octubre”, escribió Pool en sus redes sociales luego de su participación en Roma.

En el camino de lograr los puntos que lo lleven a París, Belido estará presente en el Campeonato Mundial de Skate Street Río 2022, que tendrá una duración de ocho días (9 al 16 de octubre). Esta vez espera mejorar el papel mostrado en Europa, en donde logró sobresalir entre los 50 primeros skaters.

Sobre la experiencia adquirida, Pool Bellido, embajador de Inca Kola, mencionó que no haber clasificado a Tokio 2020 no lo amilanó, todo lo contrario. “Haber estado cerca de la clasificación de Tokio 2020 me ayudó a ganar seguridad como deportista y a perfeccionar mi técnica, por lo que hoy estoy mejor preparado para estas competencias de talla internacional.”