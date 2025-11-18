El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ha anunciado que no podrá disputar la fase final de la Copa Davis Final 8 2025 en Bolonia debido a una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. La dolencia, identificada como un edema muscular, fue detectada tras su participación en las ATP Finals 2025 en Turín, donde ya había mostrado signos de molestias.

Alcaraz comunicó su decisión con profundo pesar: “Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis… siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay”. La baja de la joven estrella supone un golpe importante para la selección española, que esperaban contar con él para afrontar la fase por el título.

La ausencia de Alcaraz deja al equipo capitaneado por David Ferrer con una plantilla renovada, en la que asumen mayor protagonismo jugadores como Pablo Carreño, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Con este escenario, el camino hacia el trofeo se vuelve más desafiante para España, que deberá suplir la pérdida de su principal figura.

Aunque esta noticia marca el cierre anticipado de temporada para Alcaraz, también pone de manifiesto su prioridad por la salud y preparación a futuro, antes de afrontar una nueva campaña. Su decisión refuerza el mensaje de que, incluso en la élite, saber retirarse a tiempo puede ser tan estratégico como competir.