El Señoritas Open Pro, presentado por Wong, cerró con broche de oro en la playa Señoritas, en Punta Hermosa, que lució colmada de público para presenciar una jornada histórica. Dos peruanas se quedaron con los títulos femeninos, en Open QS y Junior, mientras que un brasileño brilló con doble corona en las finales masculinas del torneo del circuito regional de Qualifying series de la Liga Mundial de Surf (WSL), que reunió en el Perú a los mejores surfistas de Sudamérica.

En una final íntegramente peruana del Open QS femenino, Arena Rodríguez se consagró campeona tras imponerse en un vibrante heat ante Sol Aguirre; la bicampeona de las dos ediciones anteriores, Daniella Rosas, y Sofía Artieda. Con una actuación sólida y estratégica, Rodríguez logró su revancha deportiva y se quedó con el título. Al sonar la bocina final, fue alzada en hombros en medio de la ovación del público, que celebró con emoción su consagración en la reconocida ola de Señoritas.

Arena Rodríguez sumó 2.000 puntos en el ranking regional tras ser campeona en Punta Hermosa. / MARIANA BAZO

En tanto, en la categoría Junior femenina, el título volvió a quedarse en casa. La peruana Catalina Zariquiey, local de Máncora, se consagró campeona juvenil del evento por segundo año consecutivo, tras imponerse en la final a su compatriota, Brianna Barthelmess, a la argentina Victoria Muñoz y la brasilera Alexia Monteiro, confirmando así el gran momento que atraviesan las nuevas generaciones del surf nacional.

Por otro lado, el brasileño Ryan Kainalo se coronó campeón en la división Open QS masculina, mostrando un surfing de gran nivel y venciendo con gran ventaja a su connacional Rickson Falcao. Kainalo se mostró muy emocionado al recibir su premio y agradeció al Perú y a sus seguidores por todo el apoyo.

Catalina Zariquiey ha iniciado con éxito la temporada Junior en el circuito regional de la WSL.

Pero ese no fue la única celebración de Kainalo, pues también conquistó la categoría Junior masculino tras derrotar a sus connacionales Annuar Chiah; al campeón del año pasado, Rickson Falcao; así como al representante de Colombia, Romeo Chavez. La alegría de sus compañeros no se hizo esperar y, entre risas y euforia, lo bañaron en cerveza para festejar a lo grande su consagración.

El Señoritas Open Pro 2026, presentado por Wong, se ubica como la antepenúltima fecha del QS Sudamérica 2025-2026, en un momento determinante del ranking regional. Tras su paso por Perú, la temporada se definirá en Brasil con eventos como el Taíba Pro y el Layback Pro Floripa, definiendo a los clasificados al Challenger Series, la segunda división de la Liga Mundial de Surf (WSL). En tanto, para la categoría Junior, la temporada recién inició con el evento en Perú, marcando el arranque oficial del circuito regional junior de la WSL.

Ryan Kainalo fue el gran exponente del Señoritas Open Pro con un doblete de títulos: en Open y Junior. / MARIANA BAZO

Minutos antes de las finales, dieciséis surfistas de primer nivel encendieron el mar con una exhibición de maniobras aéreas y radicales durante el Expression Session presentado por Volkswagen. El espectáculo cautivó al público en Señoritas y tuvo como ganador al argentino Thiago Passeri, quien se llevó los aplausos con su despliegue de su potente power surfing.

El punto culminante de la jornada se vivió durante la esperada ceremonia de premiación, cuando campeones y subcampeones levantaron sus trofeos en medio de la ovación del público, que celebró con entusiasmo a sus favoritos y puso el broche de oro a una jornada inolvidable.

La playa se convirtió en una verdadera fiesta, donde familias y grupos de amigos vivieron una experiencia inolvidable gracias a las diversas activaciones de las marcas auspiciadoras como Wong, Isdin, Corona Cero, Volkswagen, BCP, Mapfre, Costa Protein, entre otras.