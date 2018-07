El argentino Juan Martín del Potro venció al francés Gilles Simon, por 7-6 (1), 7-6 (5), 5-7 y 7-6 (5), en 4 horas y 20 minutos, y avanzó a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, a una sola victoria de su techo en este Grand Slam, las semifinales de 2013.



Octavos de final - Wimbledon 1ER SET 2DO SET 3ER SET 4TO SET Juan Martín Del Potro 7 7 5 7 Gilles Simon 6 6 7 6

El partido quedó aplazado este lunes por falta de luz, cuando Simon se hizo con el tercer set. En la reanudación este martes, el francés se adelantó con una rotura (3-1) y el argentino se vio obligado a remontar.

"Delpo" desperdició cuatro bolas de partido en un interminable décimo juego del cuarto set, en el que incluso malogró una de ellas con una doble falta, y Simon le arrebató el saque.

En el tercer y definitivo desempate del encuentro, Del Potro logró por fin doblegar la voluntad del francés, que con un revés a la red claudicó ante el argentino después de 70 minutos de lucha este martes.

Juan Martín del Potro ganó a Gilles Simon y avanzó a cuartos de final de Wimbledon. (Foto: AFP)

El jugador argentino se enfrentará en cuartos de final con el español Rafael Nadal, número uno del mundo, que regresó a los cuartos de Wimbledon después de siete años, cuando disputó la final contra el serbio Novak Djokovic, y que había derrotado el lunes al checo Jiri Vesely, por 6-3, 6-3 y 6-4.

Juan Martín del Potro tendrá que jugar así tres días seguidos, mientras que Nadal libre de partido, realizó este martes un entrenamiento en la pista 5 del Aorangi Park, donde se puso a tono para los cuartos de Wimbledon.

Al argentino le persigue esta rutina contra el español. En este pasado Roland Garros también necesitó dos días para vencer al croata Marin Cilic en cuartos de final (7-6 (5), 5-7, 6-3 y 7-5) y enfrentarse en la jornada siguiente contra Nadal, que le fulminó en semifinales (6-4, 6-1 y 6-2) con claro agotamiento del argentino.

El lunes, Del Potro estuvo en pista durante tres horas y cuatro minutos, y este martes 70 minutos. Mucha ventaja para Nadal.



PREVIA



El encuentro se reanudará este martes en el segundo turno de la pista 2, en una jornada en la que no se disputará ningún partido masculino y solo se jugarán los cuartos de final de las chicas.



Cuando se decidió que el partido se iba a suspender por las bajas condiciones lumínicas, Juan Martín Del Potro dominaba en el marcador por 7-6 (1), 7-6 (5) y 5-7.



El vencedor de este encuentro se enfrentará el miércoles a Nadal en cuartos de final de Wimbledon, después de que el español pasase por encima del checo Jiri Vesely en su duelo de octavos.



LA PREVIA



En la fase anterior de Wimbledon, Juan Martín del Potro venció al francés Benoît Paire por 6-4, 7-6 y 6-3. En lo que va del certamen, el tenista argentino no no ha cedido ni un solo set. La mejor participación de 'Delpo' en el torneo inglés se dio en el 2013, cuando llegó a semifinales.

En tanto, Gilles Simon sufrió un poco para acceder a los octavos de final de Wimbledon. El tenista francés derrotó al australiano Matthew Ebden en cuatro sets (6-1, 6-7, 6-3 y 7-6). Ahora va por Del Potro, con quien tiene un amplio historial de enfrentamientos.

Juan Martín del Potro y Gilles Simon han jugado en siete oportunidades, teniendo el argentino una ligera ventaja. 'Delpo' ganó cuatro veces, siendo tres de ellas en césped, la misma superficie que Wimbledon.

Inluso, una de las victorias del argentino sobre Gilles Simon se dio en este Grand Slam, en el 2011. Luego, Del Potro venció al francés en los Juegos Olímpicos del 2012 y en Stuttgart, hace dos años. En todos estos triunfos, 'Delpo' se impuso en sets corridos.

"Gilles es un rival que puede estar corriendo y corriendo, y fallar muy poco", afirmó en la previa Juan Martín del Potro, quien tiene claro que una de las claves del juego en favor suyo será hacer un partido con "puntos cortos".