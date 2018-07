Juan Martín del Potro vs. Gilles Simon EN VIVO ONLINE por Wimbledon 2018: se enfrentarán este lunes (8:45 a.m. EN DIRECTO vía ESPN / ESPN Play de Movistar, DirecTV y Claro Sports), por los octavos de final del tercer Grand Slam del año.

En la fase anterior de Wimbledon, Juan Martín del Potro venció al francés Benoît Paire por 6-4, 7-6 y 6-3. En lo que va del certamen, el tenista argentino no no ha cedido ni un solo set. La mejor participación de 'Delpo' en el torneo inglés se dio en el 2013, cuando llegó a semifinales.

En tanto, Gilles Simon sufrió un poco para acceder a los octavos de final de Wimbledon. El tenista francés derrotó al australiano Matthew Ebden en cuatro sets (6-1, 6-7, 6-3 y 7-6). Ahora va por Del Potro, con quien tiene un amplio historial de enfrentamientos.

Juan Martín del Potro vs. Gilles Simon: horarios en el mundo

Argentina - 10:45 a.m.

Perú - 8:45 a.m.

Colombia - 8:45 a.m.

México - 8:45 a.m.

Ecuador - 8:45 a.m.

Chile - 10:45 a.m.

​Uruguay - 10:45 a.m.

​España - 3:45 p.m.

​Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 9:45 a.m.

​Inglaterra - 2:45 p.m.

Reino Unido - 2:45 p.m.

Juan Martín del Potro y Gilles Simon han jugado en siete oportunidades, teniendo el argentino una ligera ventaja. 'Delpo' ganó cuatro veces, siendo tres de ellas en césped, la misma superficie que Wimbledon.

Inluso, una de las victorias del argentino sobre Gilles Simon se dio en este Grand Slam, en el 2011. Luego, Del Potro venció al francés en los Juegos Olímpicos del 2012 y en Stuttgart, hace dos años. En todos estos triunfos, 'Delpo' se impuso en sets corridos.

"Gilles es un rival que puede estar corriendo y corriendo, y fallar muy poco", afirmó en la previa Juan Martín del Potro, quien tiene claro que una de las claves del juego en favor suyo será hacer un partido con "puntos cortos".