El tenista argentino Juan Martín del Potro logró clasificarse a la semifinal del US Open 2018 luego de vencer a John Isner y enfrentará en esta instancia a Rafael Nadal que doblegó a Dominic Thiem.

Juan Martín del Potro y Rafael Nadal se han enfrentado 16 veces, once ganó el español y cinco el argentino. Ahora, se verán la cara una vez más este viernes por el pase a la final del US Open 2018.

El cotejo entre Juan Martín del Potro vs. Rafael Nadal, está programado para el viernes 7 de setiembre y se disputaría a las 3:00 pm. (hora peruana). El horario todavía no ha sido confirmado por el US Open 2018.

Los canales ESPN (en Latinoamérica) y Eurosport (para Europa) transmiten el encuentro.

El ganador del duelo entre Juan Martín del Potro ante Rafael Nadal, disputará la gran final del US Open.

En la otra llave, se enfrentarán por cuartos de final Cilic contra Nishikori y Djokovic frente a Millman. Los ganadores jugarán por la semifinal y el vencedor ante el triunfador del partido entre Del Potro y Nadal.