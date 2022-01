Conforme a los criterios de Saber más

Los deportes siempre serán un buen motivo para creer en un gran año. Empieza el 2022 y los Premios DT reconocen a estos ocho deportistas como los mejores del año que se va gracias a logros que mostraron los colores patrios en todo el mundo.

Once periodistas especializados votaron por lo mejor del polideportivo y destacan Lucca Mesinas, Alexandra Grande, Diego Elías, Ángelo Caro, Florencia Chiarella, Rosbil Guillén, Angélica Espinoza y la presencia de Sofía Mulanovich como nuestra gran embajadora.

Ellos buscarán este 2022 seguir haciendo patria y les presentamos los torneos en los que hay que seguirlos.

Mejor deportista masculino - Lucca Mesinas - Surf

El surfista nacional se convirtió en el primer hispanoamericano en clasificar al circuito mundial de surf (WSL), como hace dos décadas lo hiciera Sofía Mulanovich. En Tokio 2020, logró un diploma olímpica por el quinto puesto alcanzado.

“Desde los seis o siete años, mi sueño siempre fue entrar al CT y lograrlo es algo de locos. Es básico mostrarles a las nuevas generaciones que los sueños se logran”, nos dijo en su momento.

Logros Principales competencias 2022 5° Tokio 2020

Clasificó al Tour Mundial Billabong Pro Pipeline - Hawai - 29/01 al 10/02

Hurley Pro Sunset Beach - Hawai - 11/02 al 23/02

Meo Portugal Pro - Portugal - 3/03 al 13/03

Rip Curl Pro Bells Beach - Australia - 10/04 al 20/04

Margaret River Pro - Australia - 24/04 al 4/05

Mejor deportista femenino - Alexandra Grande - Karate

La karateca peruana no pudo destacar en Tokio 2020, pero tras superar el mal momento, compitió en el Mundial de Karate donde llegó al podio, lo que le valió clasificar a los Juegos Mundiales 2022

“Después de Tokio 2020, me dio depresión deportiva y volver a recuperarme no fue nada fácil. Lo que intenté hacer es recuperarme, ser yo de nuevo, enfocarme. Empecé a disfrutar y no presionarme”, dijo en entrevista a El Comercio.

Logros Principales competencias 2022 7° en Tokio 2020

3° en Mundial de Karate (clasificó a Juegos Mundiales) Serie A - Pamplona, España - 28 al 30/01

Premier League - Fujairah, Emiratos Árabes - 18 al 20/02

Premier League - Rabat, Marruecos - 11 al 13/03

Serie A - Salzburgo, Austria - 1 al 3/04

Premier League - Lisboa, Portugal - 15 al 17/04

Panamericano de Karate - Curacao - 26 al 28/05

Serie A - Cairo, Egipto - 10 al 12/06

Juegos Mundiales - Birmingham, Estados Unidos - 8 y 9/07

Deportista destacado - Diego Elías - Squash

En noviembre pasado, pasó a ubicarse en el puesto 5 del ránking PSA. Ganó el Qatar Classic, que es un torneo platino, como un Grand Slam. Y un torneo silver en Manchester.

“Diego es nuestro principal embajador y esto ha hecho que muchos niños se motiven porque lo ven como un ídolo. Lo de él es un fenómeno, porque no es un deporte popular y ha logrado muchas cosas”, nos dice Alejandro Ballón, presidente de la Federación Peruana de Squash.

Logros Principales competencias 2022 5° ránking mundial

1° Qatar Classic The Sturbridge Capital - Bloomfield Hills, Estados Unidos - 26 al 30/01

Windi City Open - Chicago, Estados Unidos 23/02 al 2/03

Channel Vas Championships - Londres, Inglaterra - 6 al 11/03

Canary Wharf Classic - Londres, Inglaterra - 13 al 18/03

Allam British Open - Hull, Inglaterra - 28/03 al 3/04

Juegos Mundiales - Birmingham, Estados Unidos - 8 y 9/07

Mejor Deportista Junior masculino - Ángelo Caro - Skate

El skater ha visibilizado esta disciplina en el Perú y le ha regalado grandes resultados al país. Está en el top 20 del ránking mundial y con 22 años, tiene un gran futuro por delante.

“Quiero seguir inspirando a la comunidad de skaters. Hasta hace muy poco tiempo, este deporte no solo no era olímpico sino era mal visto. ¡Cómo vas a ser skater!, me decían. Ahora ya no”, aseguró a El Comercio.

Logros Principales competencias 2022 5° Tokio 2020

16° ránking mundial

2° Panamericanos Junior Américas Cup - Florida, Estados Unidos - 15 al 20/01

Rome International - Roma, Italia - 17 al 20/02

Mejor Deportista Junior femenino - Florencia Chiarella - Vela

En su tercera competencia internacional en un bote láser radial, Florencia logró en Omán el título mundial juvenil de láser radial, el primer campeonato de esta categoría de la Federación Internacional de Vela que logra el Perú.

“El título me impulsa a seguir soñando y cumpliendo mis metas y objetivos, e ir creando más metas, más sueños para el futuro. Me hace pensar en pelar la clasificación a los Juegos Olímpicos de París”, nos dijo la velerista.

Logros Principales competencias 2022 1° Mundial Juvenil de Vela - Láser Radial Campeonato Sudamericano - Punta del Este, Uruguay

Juegos Bolivarianos - Tominé, Colombia -

Mundial Youth - Houston, Estados Unidos

Juegos Odesur - Asunción, Paraguay -

Campeonato Europeo - Hyeres, Francia

Mejor paradeportista masculino - Rosbil Guillén - Paratletismo – 5000 metros

El paratleta nacional compitió en dos distancias en Tokio 2020 y en los 5 mil metros llegó en el quinto lugar, batiendo el récord nacional. Con ese puesto, recibió un diploma paralímpico

“Rosbil es una persona muy entregada al trabajo. Siempre llega temprano, cumple con lo que se le indica y respeta todo. Es una motivación para muchos y deseo le vaya bien este 2022 con todos sus proyectos”, nos dice Río Ferdinand Cereceda, guía de Rosbil en Tokio.

Logros Principales competencias 2022 5° en Tokio 2020 Grand Prix Sao Paulo - abril

Mundial de Paratletismo - Kobe, Japón - agosto

Maratón por definir

Mejor paradeportista femenino - Angélica Espinoza - Parataekwondo K44 -49kg

La parataekwondista llegó como la mejor del ránking mundial y confirmó su favoritismo. Ganó una medalla paralímpica para el Perú después de 17 años (Atenas 2004) y una de oro desde el 2000.

“Ser la primera campeona Paralímpica de taekwondo es espectacular. Espero que ahora haya más apoyo y visibilidad en este deporte. Yo quiero seguir ganando medallas”, aseguró tras su medalla.

Logros Principales competencias 2022 1° en Tokio 2020

1° en ránking mundial Por definir

Trayectoria reconocida - Sofía Mulanovich - Surf – open

Sofi volvió a la selección peruana con el objetivo olímpico y lo logró gracias a su título mundial del 2019. Ya en Tokio, avanzó una ronda y dio pelea a la número 1 Carissa Moore.

“Estoy super feliz de estar aquí, me siento super bien de que mi hijo diga que su mamá fue a las olimpiadas. Es la primera vez que el surf está en las Olimpiadas y para el Perú es el comienzo de algo gigante”, nos dije en el mismo Tokio.

Logros Principales competencias 2022 Olímpica en Tokio 2020 Competirá en fechas libres, que ella decida ir

Votantes Patrick Espejo - Periodista diario Récord

Margarita Rivera - Periodista El Poli

Erick Garay - Periodista El Poli

Óscar Castro - Periodista diario Récord

Luis Núñez - Periodista diario Récord

Erika Vásquez - Periodista TV Perú

Mafe Lovatón - Periodista TVC Star Media

Dajhana Prado - Periodista TVC Star Media

Mauricio Chumán - Periodista deportivo

Renzo Rodríguez - Periodista “Depor”

Christian Cruz - Periodista El Comercio

