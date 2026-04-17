Demostrando compromiso con los jóvenes talentos que consiguen triunfos para el país, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) recibió en Lima a los primeros medallistas de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, los integrantes de la delegación de lucha que conquistó 6 preseas en total.

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, respalda a nuestros jóvenes deportistas con el fin de fortalecer su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Uno de los más emocionados con el recibimiento fue Francesko Canayo, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, quien obtuvo la medalla de oro en los 51 kg de lucha libre, que significó la primera presea de nuestra delegación en Panamá 2026.

“Muy feliz de haber cumplido mi objetivo que era ganar la medalla de oro y darle una alegría al país. Gracias al IPD y todos los que confiaron en nosotros, que me permitió alojarme en el albergue de la Videna para concentrarme solo en mi preparación. Yo soy parte del PAD y eso me ayudó mucho para conseguir este triunfo, que se lo dedico a mi familia y al Perú”, afirmó el atleta de 16 años y natural de Iquitos.

Junto a Canayo también llegaron los medallistas de plata Oziel Herrera (hijo de la exluchadora Thalía Mallqui), Álvaro Villa, Jules Casalino (del PAD del IPD), mientras que Fernando Jimeno (abanderado en la inauguración), viajó directamente a Estados Unidos, donde radica.

También arribó Víctor Rojas, quien logró la medalla de bronce, y el resto de la delegación con los entrenadores.

Por su parte, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que estos logros reflejan el esfuerzo y la disciplina de los jóvenes deportistas, quienes inspiran a más estudiantes a perseguir sus metas.

Hasta el momento, la selección de lucha es la que más medallas ha ganado, dentro de la delegación nacional, en los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán hasta el 25 de abril en Panamá.

MEDALLAS DE LUCHA EN PANAMÁ 2026

ORO

1. Francesko Canayo – 51 kg Lucha Libre

PLATA

2. Oziel Herrera – 60 kg Lucha Libre

3. Álvaro Villa – 92 kg Lucha Libre

4. Fernando Jimeno – 45 kg Lucha Libre

5. Jules Casalino – 48 kg Lucha Grecorromana

BRONCE

6. Víctor Rojas – 65 kg Lucha Grecorromana