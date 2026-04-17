Por Redacción EC

Demostrando compromiso con los jóvenes talentos que consiguen triunfos para el país, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) recibió en Lima a los primeros medallistas de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, los integrantes de la delegación de lucha que conquistó 6 preseas en total.

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