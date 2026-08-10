El PRO Interclubes de Pádel 2026 culminó con éxito el último fin de semana, después de seis días de intensos partidos, consolidándose como el torneo por clubes más grande realizado hasta la fecha en el país, con más de 260 parejas, 20 clubes y más de 13 sedes de competencia.
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PRO Interclubes de Pádel 2026. (Foto: Grupo El Comercio)
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El PRO Interclubes de Pádel 2026 culminó con éxito el último fin de semana, después de seis días de intensos partidos, consolidándose como el torneo por clubes más grande realizado hasta la fecha en el país, con más de 260 parejas, 20 clubes y más de 13 sedes de competencia.
Los campeones de las distintas categorías obtuvieron el derecho de representar al Perú en el Panamericano de Clubes Federados, que se realizará en República Dominicana. Los representantes provenientes de Lima, Arequipa y Tacna tendrán ahora la oportunidad de llevar la bandera blanquirroja a una competencia internacional y medirse ante los mejores clubes del continente.
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