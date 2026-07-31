El campeonato contará con más de 20 clubes, 13 sedes en Lima y delegaciones de seis regiones del país.
El campeonato contará con más de 20 clubes, 13 sedes en Lima y delegaciones de seis regiones del país.
Por Redacción EC

El pádel peruano alcanzará un nuevo hito del 3 al 8 de agosto con la realización del PRO Interclubes de Pádel 2026, el campeonato de clubes más grande organizado hasta la fecha en el país. El certamen reunirá a más de 260 parejas, representantes de más de 20 clubes y contará con 13 sedes activas en Lima, cifras que evidencian el crecimiento sostenido de una disciplina que en los últimos años se ha consolidado como una de las de mayor expansión en el Perú.

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