El pádel peruano alcanzará un nuevo hito del 3 al 8 de agosto con la realización del PRO Interclubes de Pádel 2026, el campeonato de clubes más grande organizado hasta la fecha en el país. El certamen reunirá a más de 260 parejas, representantes de más de 20 clubes y contará con 13 sedes activas en Lima, cifras que evidencian el crecimiento sostenido de una disciplina que en los últimos años se ha consolidado como una de las de mayor expansión en el Perú.

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El torneo es organizado por la Asociación Peruana de Pádel (APP) y tiene a PRO como Naming Sponsor. Además, cuenta con el respaldo de aliados como San Mateo, Dorado Bet, Dilyte, Heineken 0.0, JMT Outdoors y BTH, junto a otras marcas que se han sumado para hacer posible el evento de pádel más importante realizado hasta ahora en el país.

La competencia congregará a jugadores de Lima, Tacna, Piura, Chiclayo, Arequipa e Ica, consolidando al PRO Interclubes como el principal punto de encuentro del pádel nacional. Durante seis días, los mejores clubes del país competirán por el título nacional en un torneo que busca fortalecer el desarrollo de este deporte y promover la integración entre las distintas regiones.

Más allá de la disputa por el campeonato, el certamen otorgará un incentivo histórico para el pádel peruano. Los clubes campeones obtendrán el derecho de representar oficialmente al Perú en el Panamericano de Clubes Federados, organizado por Padel America, que se disputará en Santiago de los Caballeros. Será la primera vez que una delegación oficial peruana participe en este torneo internacional con representación en todas las categorías.

El crecimiento de esta disciplina en el país también se refleja en su infraestructura. Si hace algunos años existían apenas tres canchas para practicar pádel en una sola sede, actualmente el Perú supera las 250 canchas distribuidas en diferentes ciudades, impulsando la aparición de nuevos jugadores, clubes, academias y patrocinadores.

Para la Asociación Peruana de Pádel, esta evolución responde al trabajo conjunto entre deportistas, clubes, empresas privadas y organizadores, quienes han impulsado la profesionalización de la competencia y la creación de más oportunidades para que los mejores exponentes nacionales puedan competir en escenarios internacionales.

En ese contexto, Kelving Rebaza, presidente de la APP, resaltó el momento que vive este deporte: “Hace pocos años era difícil imaginar un torneo de esta magnitud. Hoy reunimos a más de 260 parejas, más de 20 clubes y representantes de distintas regiones del país. Este crecimiento demuestra que el pádel ya es una realidad en el Perú y que aún tiene un enorme potencial por desarrollar. Nuestro siguiente objetivo es que cada vez más peruanos puedan competir y representar al país en los escenarios internacionales”.

El PRO Interclubes de Pádel 2026 marcará así un nuevo capítulo para el deporte nacional. Con una convocatoria récord, la participación de delegaciones de distintas regiones y la posibilidad de clasificar al Panamericano de Clubes Federados, el campeonato busca consolidar el crecimiento del pádel en el Perú y posicionar al país como uno de los mercados de mayor proyección para esta disciplina en Sudamérica.