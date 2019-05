¿Cuál es el problema entre la Federación Peruana de Rugby, un seleccionado y los cupos a Lima 2019?

El seleccionado nacional de rugby, Esteban Salmón, denunció por redes sociales que la Federación Peruana de Rugby (FPR) lo expulsó por expresar a través de un medio de comunicación su disconformidad con que el equipo masculino no tenga un cupo de clasificación directa a Lima 2019, pese a ser organizador de estos Juegos Panamericanos.

"Es increíble que Perú, en la categoría varones, no esté participando en los Panamericanos. Para nosotros, los jugadores, es una negligencia y una falta de respeto hacia el deportista. ¿Por qué? Porque la FPR no peleó para que se respete el cupo de localía como país anfitrión de los Panamericanos", dijo Salmón el martes en una entrevista con RPP.

A diferencia del equipo masculino, la selección femenina de rugby sí tiene clasificación directa a Lima 2019, según explica el Manual de Sistemas de Clasificación de esta competencia.

Manual de Sistemas de Clasificación Lima 2019.

El "proceso de clasificación de Rugby Américas - Sudamérica Rugby" al que hace alusión el manual implica que la selección masculina de Perú tiene opción de clasificar a Lima 2019 si ganaba un cupo en los Juegos Bolivarianos Cochabamba 2018 o en el Sudamericano a realizarse en Chile el 27 de junio de este año.

Sin embargo, Salmón aseguró durante la entrevista del martes que la FPR "tampoco nos llevó" a Cochabamba.

Horas después, a través de una publicación en Facebook, Salmón aseguró que estas declaraciones provocaron que la FPR se comunicara con él para informarle que estaba expulsado de la selección nacional.

El Comercio se comunicó con el jugador de la selección y del equipo Old Markhamians, Esteban Salmón, quien detalló que a las 6:23 p.m. del martes el vicepresidente de la FPR, Eric Marcelo, lo llamó para decirle que había cometido un error al conceder la entrevista, que todo lo dicho era mentira y que los directivos habían decidido de forma unánime expulsarlo de la federación.

- ¿Eric Marcelo tendría potestad para expulsarlo a nombre de la FPR?

Sí, por supuesto.

- ¿No hubo ningún tipo de comunicación formal después?

No, nada, no me han enviado ni una carta ni nada.

- ¿Cuándo les informaron que el Perú no iría a los Bolivarianos Cochabamba 2018?

No recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero los Bolivarianos se celebran a mitad de año, en mayo, por ahí. Aproximadamente en enero nos indicaron que el Perú no iba a tener una plaza en el torneo. Lo cual era inaudito porque, además de que nos habían quitado la posibilidad de clasificar como anfitriones a los Panamericanos, allá había en disputa un cupo. Era super importante por eso y porque estaban todas las selecciones sudamericanas, por lo que nos dejaría medir cuál era nuestro nivel. Además, era el único torneo internacional al cual estábamos clasificados directamente ese año. Teníamos derecho a participar.

- El manual de clasificación Lima 2019 es el que indica que el equipo masculino debe competir por una plaza, no queda claro que el Perú haya renunciado a su derecho a cupo...

No, ahí hay un punto importante de aclarar. No sé qué página compartió la entrevista y dijo que la FPR no aplicó al cupo directo. Eso no es verdad, no lo dije yo en ningún momento y me gustaría dejarlo claro. Yo lo que dije fue que la FPR no luchó por respetar el cupo que teníamos como anfitriones como tienen todos los demás deportes.

- En todo caso, ¿cómo podría la FPR demostrar que peleó por ese cupo?

Si nos envían copias de correos, actas de reuniones. Si tú eres de una federación y ves que no están brindando cupo directo a tu equipo masculino haces una nota respaldando a tu equipo, que has peleado por el cupo, lo elevas a la opinión pública. Pero ellos no hicieron eso. Si entras a la página de la FPR verás que desde hace un año solamente hay noticias de las mujeres, nada de los hombres. Además, como lo pongo en la carta, me parece inaudito que una selección peruana comparta al mismo entrenador para hombres y para mujeres. Yo a Pablo (Vila, entrenador de la selección nacional) le tengo un montón de respeto y valoro el esfuerzo que hace por entrenar a ambos equipos, pero creo que para el deportista no es justo ni adecuado que haya solo un entrenador para ambas selecciones. Ahí también te das cuenta del poco interés de la FPR de que el equipo compita por el cupo.

-- La FPR responde --

Tras recoger las declaraciones de Salmón, El Comercio se comunicó con Néstor Corbetto, presidente de la FPR, quien negó que el jugador haya sido expulsado formalmente y que han coordinado una reunión para esta noche.

- Según Esteban Salmón, la FPR no peleó el cupo para el equipo masculino en Lima 2019. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Esa es una declaración falsa y es la única sobre la que me voy a pronunciar porque las opiniones de Esteban son suyas y son libres, nadie puede condicionarlas. Pero esa es una afirmación que no se ajusta a la realidad. Queremos que el chico demuestre que eso fue así. Nosotros tenemos la visita del World Rugby (entidad rectora de este deporte a nivel mundial) mañana y pasado mañana se hablará con toda la comunidad. Desde hace dos años se sabe que el Perú debía pelear el cupo y el problema con los Panamericanos es que Sudamérica tiene 4 cupos, Perú está lejos de ese ránking por lo que tiene que ganarse su derecho.

- ¿En ningún momento existió la posibilidad de que el Perú clasifique automáticamente a Lima 2019?

En ningún momento y es algo que hemos peleado conjuntamente entre la FPR y Lima 2019. La gente no tiene idea que el circuito olímpico lo decide el Comité Olímpico en este caso junto a World Rugby, a nosotros no nos escucharon pero se intentó todo.

- ¿Tienen alguna forma que se peleó por ese cupo?

Claro, mañana estará acá el referente de World Rugby.

- ¿Eso cómo demostraría que se peleó el cupo?

Esteban Salmón debe entender que él es un jugador. Un jugador no le pide cuentas a una federación, ellos tienen una institución que es su club y su club no ha asistido a las últimas asambleas donde se informó todo a todos los clubes. Entonces no corresponde que un jugador reclame a una federación cuando esta hace todo lo posible para darle las facilidades. Yo no tengo por qué demostrarle, lo vamos a hacer, pero no tengo por qué demostrarle a cada jugador todo lo que hemos hecho. Nosotros rendimos cuenta en la asamblea ante los clubes y tenemos una reputación intachable. Hemos recibido a una federación con 6 mil dólares de deuda, quebrada y ahora tenemos buenas calificaciones de trabajo del IPD y de World Rugby. Un niñito caprichoso que se porta mal y se pone en redes está violando el código ético del deportista y usando los medios más absurdos para reclamar.

- ¿Por qué Perú no participó de los Juegos Bolivarianos de Cochabamba?

El IPD es el que determina el presupuesto. El IPD dijo que quien no tiene posibilidades de medalla no va y el equipo masculino no la tenía. Eso fue decisión del IPD.

- ¿No es un tema de presupuesto de la federación?

No, es la partida presupuestaria (del IPD) para Cochabamba.

- ¿La expulsión de Esteban es oficial?

¿Cuál expulsión? ¿Hay algún documento donde se indique que fue expulsado?

- ¿No hubo ninguna llamada?

A Salmón se le ha pedido que venga en la noche para hablar con nosotros.

- Les ha enviado una carta también, según veo en su Facebook.

Aún no la he visto. Yo no trabajo operativamente en la FPR, pero todo lo vamos a ver en la noche. Hasta que no haya algún documento oficial no hay expulsión, sería absurdo pensar que a uno lo pueden expulsar con una llamada telefónica.



- De todas formas, una llamada de la FPR podría ser tomada como una comunicación oficial.

Hay una llamada de Eric al chico pero no diciéndole que lo está expulsando, él le ha colgado el teléfono. Pero yo no te puedo hablar a detalle sobre lo que habló Eric y Esteban porque ellos dos fueron los interlocutores. Lo que sí te digo es que un chico no puede hacer una afirmación tan frágil sin tener pruebas para probarlo. Creo que él está confundiendo la opinión con la afirmación.

-- La llamada --

Tras escuchar ambas versiones, El Comercio se comunicó con Eric Marcelo, ex capitán de la selección y actual vicepresidente de la FPR, para recoger su versión sobre la llamada que habría sostenido el martes con Salmón.

- Esteban Salmón te ha señalado como quien lo llamó para informarle que estaba expulsado de la selección…

Yo vivo fuera del país pero sigo colaborando con la FPR, por ende no sigo mucho lo que pasa en Lima. Pero (ayer) me mencionaron que hubo este problema, parte de la directiva estaba decidida en demostrar en que eso era una mentira y Esteban se había 'ido de boca'. Me hicieron llegar el audio, lo escuché y lo llamé para escuchar su versión. Yo conozco a Esteban, me considero su amigo y cuando conversamos le dije que lo que decía era mentira.

- ¿Por qué era una mentira?

Te explico. Desde hace dos años sabemos que no tenemos el cupo de varones. Pese a ello, hicimos un lobby tremendo, nos apoyó el Comité Olímpico Peruano, expresamos la importancia que tenía para el desarrollo del rugby nacional, presentamos un plan de trabajo de dos años. Todo eso porque si no teníamos ese cupo, el IPD no nos daba la opción de acceder a los fondos de la alta competencia. Pero el equipo (masculino) estaba último en Sudamérica y no garantizaba obtener alguna medalla. Uno se puede preguntar cómo van a mejorar si no participan, pero eso ya es otro problema con el IPD. Yo he tenido más de una discusión por ese tema. Lo que me sorprende del comentario de Esteban es que, sabiendo los años que yo he jugado por la selección, pueda pensar que yo no querría luchar hasta el último por el cupo. El presidente de la FPR viajó a Irlanda para intentar convencer a la gente de World Rugby. Yo me he reunido más de una vez con la gente de World Rugby y Sudamérica Rugby. Pero ellos tienen el panorama bien claro.

- ¿Qué dicen esas instituciones?

Ellos la tienen bien clara, nos dicen: Cómo te voy a dar un cupo a ti si estás en último puesto de Sudamérica, no tienes divisiones inferiores, no hay un campeonato de menores, no tienes recambio generacional, la cantidad de jugadores federados no llega a las 500 personas. El responsable de que esta disciplina siga siendo competitiva para que no la saquen del circuito olímpico es el World Rugby, cuidan mucho que la competencia sea atractiva y verdadera para que se mantenga en el circuito olímpico. El 50% de los equipos que vienen (a Lima 2019) son profesionales, tres de ellos están en el circuito mundial –EE.UU., Argentina y Canadá–, la diferencia es muy drástica. Es entendible. Y créeme que yo he discutido hasta alzar la voz con ellos, pero siempre nos han dicho que no es viable.

- ¿Por qué en el caso femenino sí tiene un cupo directo?

Porque se han mantenido entre el tercer y cuarto puesto de Sudamérica en los últimos tres años. Cuando distribuyeron los cupos las chicas venían de quedar terceras en tres competencias sudamericanas. No nos podían decir que no. A pesar de que nos observaron que teníamos un torneo femenino incipiente.

- Volvamos a la llamada telefónica…

Sí, cuando converso con Esteban le explico que en una reunión en la que participamos el presidente, el entrenador y yo explicamos el tema del cupo y por qué no íbamos a Cochabamba. Toda esta información se le comunicó a los presidentes de los clubes a inicio de este año, me tomé más de una hora para explicar a detalle por qué no teníamos ese cupo. En esa reunión, curiosamente, no estaba el presidente del club Old Markhamians, al que pertenece Esteban. Por eso sorprende que todos nos digan que somos unos ladrones, que no peleamos por el cupo. Hay mucha desinformación en la comunidad de rugby, hay una falla de comunicación de las directivas de los clubes con esos jugadores porque no les transmitieron lo que hablamos en esa reunión y hay un desinterés de ese club que no asistió a la reunión ni leyó la minuta. Nosotros no podemos ir explicando a jugador por jugador, es un tema entre dirigentes, no voy a buscar a los 400 o 500 jugadores de Lima para explicarles. Yo entiendo la molestia de Esteban y tiene todo el derecho a dar su opinión, pero no puede afirmar algo de lo que no tiene pruebas, no puede afirmar que no hemos hecho nuestro trabajo.

- ¿Qué más le dijiste en la llamada?

Le repetí lo que él había dicho, me dijo que no había dicho eso y le dije que yo había escuchado el audio. Me respondió que al final esa era su opinión. Yo respeto su opinión, pero nos perjudica como federación. Además, el método de clasificación ya está definido, ya hemos agotado todos los recursos, con este reclamo no se gana nada, esto no va a cambiar, a pesar de toda la bulla que haga en el Facebook. Los Juegos Panamericanos no le pertenecen al Perú, la organización define con cada organismo internacional de cada deporte quién participa y quién no.

- ¿Le dijiste que sería expulsado?

Le dije que iba a salir del equipo y me colgó, no me dejó terminar la llamada, me cortó. Nosotros no lo hemos expulsado, por lo menos en lo que yo recuerdo. Él tiene todo el derecho a pedir una reunión con la FPR, explicar sus puntos y expresar su disconformidad. Acá nadie le corta el derecho de expresión. Pero él representa al Perú, a la FPR y es frustrante para nosotros escuchar que un jugador afirme públicamente algo así.

- ¿Entonces, no está expulsado?

Si el considera que está expulsado, bueno. Nosotros no lo hemos expulsado, no hemos enviado ninguna carta formal expulsándolo. Creo que él debió agotar el tema de manera interna, sentarse con su club, explicar la situación y esperar alguna carta formal en caso llegara. Su club también ha sido reactivo, pidiendo la cabeza de la FPR cuando es un club que no va a las reuniones. Creo que si él hubiera dejado terminar la conversación podríamos haber buscado una solución, reunirnos con la directiva y buscar una salida. A nosotros como federación nos toca asumir las acciones que tomamos y tenemos todo el sustento que se hizo en busca de ese cupo.

Tras esta última llamada El Comercio se volvió a comunicar con Esteban Salmón para expresarle la versión de la FPR. El jugador se reafirmó en su versión.

"Lo que te puedo decir es que al final de la llamada Eric me dijo: 'por último, te comunico que por decisión unánime de todos los directivos hemos decidido separarte de la selección peruana de rugby'. Le dije: 'Ok, gracias”, y colgué'", señaló.

Salmón añadió que esta noche asistirá a la reunión con la FPR, la misma a la que fue invitado por el capitán de la selección. "La verdad es que voy a ir esperando que me pidan las disculpas del caso como solicité en mi carta y que se revierta la decisión unánime de los directivos como comunicó ayer Eric Marcelo".