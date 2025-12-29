La fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se juega este fin de semana con una programación de partidos importantes para todos los amantes de este deporte. Y, sin duda, el plato de fondo será el Alianza Lima vs Regatas, una rivalidad que siempre saca chispas en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador.

La jornada empieza el sábado 3 de enero con tres partidos. Universidad San Martín y Kazoku No Perú abren la fecha a las 2:45 p.m. en un compromiso clave para las ‘santas’, quienes necesitan la victoria para seguir en los primeros lugares.

Más tarde, Circolo Sportivo Italiano se medirá con Géminis en un partido parejo que podría significar un punto de quiebre para ambos. Y, por último, Universitario enfrentará a Deportivo Wanka con el ánimo al tope. Las ‘Pumas’ vienen de derrotar a Regatas y son terceras en la tabla de posiciones.

La jornada continúa el domingo 4 de enero. Deportivo Soan y Olva Latino chocan desde las 12:30 p.m., mientras que Atlético Atenea y Rebaza Acosta lo harán horas después. Ambos partidos son de pronóstico reservado.

Y, como plato de fondo, Alianza Lima y Regatas protagonizan una de las rivalidades más esperadas de la temporada. Las blanquiazules buscarán una victoria para seguir adelante, mientras que las chorrillanas quieren recuperarse tras caer ante la U.

Tabla de posiciones tras la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley.

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Latina web y aplicativo)

Domingo 4 de enero

-Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV (web), Facebook Liga Peruana de Vóley, Latina (web y aplicativo))

-Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV (web), Facebook Liga Peruana de Vóley, Latina (web y aplicativo))

-Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / FPV (web), Facebook Liga Peruana de Vóley, Latina (web y aplicativo))