Los programas pilares del sistema deportivo

Mientras a algunos les sorprenden las medallas que ganamos, a otros les extraña que no hayamos ganado más. Lima 2019 nos dejó 39 medallas y una sensación de crecimiento que muchos no comparten.

Existe un legado indudable con las sedes “que quizás no se hubieran hecho”, como nos dijo Carlos Neuhaus, presidente del comité organizador. Estos Juegos Panamericanos se realizaron sobre algunos pilares que sustentan el éxito que ha tenido. El primero y más notorio es el organizacional, que de manos de Neuhaus ha sido prácticamente impecable con los márgenes de error propios de un evento de tal magnitud, y con sedes de primer nivel, algunas que ya existían y la mayoría nuevas.

—Incremento general—

El lado deportivo es sin duda la parte más relevante y el apoyo llega mediante dos formas: las subvenciones a las federaciones y el pago directo a los deportistas. Saúl Barrera, expresidente del Instituto Peruano del Deporte entre el 2014 y 2016, publicó en sus redes sociales el incremento presupuestal de cada federación previo a Toronto 2015 y a Lima 2019 según información del Ministerio de Economía. El incremento en el boxeo fue en más de mil por ciento, porque antes recibía poco apoyo, inversión que se vio reflejada en dos medallas de bronce. El squash es la segunda que más creció, y ahí el oro de Diego Elías y el bronce en dobles.

La federación que más subvención recibe en este 2019 es la de atletismo con 5’500.643 soles, con lo cual mantiene el Programa de Maratonistas. Luego está la de vóley, con 4’124.645 como uno de los deportes bandera, pese a que no ha tenido grandes resultados en los últimos tiempos, y luego existen hasta una decena de disciplinas que bordean los 2.569 millones, cuando hace tres años sus recursos eran de poco más de un millón.

Son muestras de que la inversión puede traer resultados, aunque, claro, la exigencia pública pide más apoyo. “Es que no se puede multiplicar todo de la noche a la mañana. Hay federaciones que reciben dos millones y así les den 20 millones no es que vayan a dar el salto”, asegura Saúl, y explica que estas federaciones no tienen la capacidad de elaborar planes de trabajo adecuados en los que se sustenten los gastos, hoy requisito indispensable para recibir el apoyo.

Por eso es necesario profesionalizar estas instituciones. Que den el paso requerido para que vayan de la mano con hechos que se puedan establecer desde el Gobierno, como la Política Nacional del Deporte, que se aprobó el año pasado, pero que falta ejecutar. Este plan involucra a actores como las federaciones, IPD, gobiernos regionales, gobiernos locales, Fuerzas Armadas y universidades.

El apoyo al deportista se dio mediante el Programa de Apoyo del Deportista (PAD) –con más de 600 beneficiados en distintos rangos con sueldos mensuales de hasta 5.100 soles– y directamente con el programa Top Perú que impulsó Óscar Fernández como presidente del IPD en el 2017. “Me convocaron para eso, para ser competitivos”, señala, y dicho programa fue su primera acción tras evaluar rendimientos lejos de apreciaciones personales de cada deportista.

Él proyectó ganar 40 medallas y con eso pidió el presupuesto para este programa. “Había un incremento en el apoyo mediante el PAD, pero queríamos un carácter de exclusividad con deportistas con posibilidades”, nos dice Fernández. Fueron 153 deportistas al inicio y 94 los que terminaron con este apoyo en junio pasado. Los medallistas de los Juegos están incluidos en el plan que entrega sueldos que van desde los 1.400 hasta los 7.140 soles mensuales, adicionales a lo que perciben en el PAD.

El apoyo también llegó a un grupo de deportistas jóvenes con miras a romper récords nacionales o meterse en finales de sus competencias, y también pensando en Tokio 2020 como “contingente deportivo”, como nos dice el exdirectivo del IPD.

Estos son pequeños pasos que se dan en un sistema deportivo que no funciona como se espera. Que los Juegos Panamericanos Lima 2019 sean un punto de partida. Vienen los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y no se debe retroceder por el camino andado. Es tarea de todos.

Crecimiento de subvenciones previo a Juegos Panamericanos (en soles)

Más datos:



-En el 2014 se realizó el plan de infraestructura de la Videna. La primera etapa fue con dos polideportivos y el centro de alto rendimiento del vóley.



-La segunda parte la realizó Lima 2019 con el estadio atlético, centro acuático y el techado del velódromo.



-En el 2016 se recuperaron los terrenos de Villa María tras ganar un juicio a los invasores.