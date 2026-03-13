Ver Puerto Rico vs Italia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Daikin Park por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 14 de marzo de 2026, a las 3:00 PM (hora de Puerto Rico), que son las 4:00 PM de Argentina, la 1:00 PM de México y las 2:00 PM de Perú. ¿Dónde ver? WAPA Deportes transmite el partido en Puerto Rico, mientras que ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú, y FOX Sports en Estados Unidos. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 EN VIVO desde USA. Horarios, canales TV y dónde verlo ONLINE.