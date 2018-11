Los Pumas de Argentina perdieron 14-9 ante Escocia en el Estadio Murrayfield de Edimburgo

La selección de rugby de Argentina, Los Pumas, sumó una nueva derrota en esta ventana de amistosos de noviembre, al caer en Murrayfield frente a Escocia (14-9).

No pudo el conjunto de Mario Ledesma tomarse el desquite tras caer ante Irlanda y Francia en un partido en el que los jugadores pretendían homenajear a su compañero Marcos Kremer por el fallecimiento de su novia.

Los Pumas, que no ganan a Escocia en Murrayfield desde 2009 (6-9) y que no se imponen hasta este rival desde que vencieron por 13-12 en Wellington en 2011, no pudieron sacar adelante un partido equilibrado.

Tras un intercambio de golpes de castigo de Greig Laidlaw y Nicolás Sánchez la acción que definió el choque fue un ensayo de Sean Maitland a los 66 minutos.

Pese a ello Argentina no se rindió y volvió a entrar en el partido con un golpe de castigo de Nicolás Sánchez, pero no pudo culminar su intento de remontada.

Luego de cuatro derrotas consecutivas, las últimas dos en unos pocos días durante la gira europea, Los Pumas van en busca de ese triunfo reconfortante que los encamine a la mejora y al regreso de los primeros lugares de la élite mundial de Rugby nada menos que ante Escocia, verdugo del anterior técnico albiceleste.

La última vez que se jugó el partido entre Los Pumas vs. Escocia terminó con triunfo europeo por 44-15 y determinó la salida del entrenador Daniel Hourcade quien luego fue reemplazado por Mario Ledesma. El cambio le vino bien a Argentina que empezó ganando dos partidos consecutivos, pero en los amistosos de preparación ha mostrado un bajón importante.

Además, el plantel de Los Pumas se encuentra golpeado en lo anímico por el viaje intempestivo que tuvo que realizar Marcos Kremer (tercera línea), quien sufrió el fallecimiento de 23 años víctima de Leucemia. El plantel sudamericano espera dedicarle el triunfo a la memoria de quien fuese novia de su compañero.

El estadio Murrayfield de Edimburgo se viste de gala para recibir un partidazo. Los locales llegan como favoritos, sobre todo por las últimas derrotas de Los Pumas ante Irlanda y Francia.

Los Pumas vs. Escocia: Probables alineaciones



Los Pumas: Santiago García Botta, Agustín Creevy, Santiago Medrano, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Rodrigo Bruni, Javier Ortega Desio, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Bautista Delguy, Emiliano Boffelli.



Escocia: Allan Dell, Fraser Brown, Simon Berghan, Grant Gilchrist, Jonny Gray, Jamie Ritchie, Josh Strauss, Hamish Watson, Greig Laidlaw, Adam Hastings, Finn Russell, Huw Jones, Sean Maitland, Stuart Hogg, Blair Kinghorn.