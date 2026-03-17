La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá como protagonistas a USA y Venezuela, en un duelo que promete ser histórico y paralizar a millones de fanáticos. El equipo venezolano buscará su primer título mundial, mientras que los norteamericanos intentarán reafirmar su poderío en el béisbol internacional.

¿Cuándo es la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, USA vs Venezuela?

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre USA vs Venezuela se disputará el martes 17 de marzo de 2026, en lo que será el partido decisivo del torneo internacional.

Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 EN VIVO: revisa los horarios y canales TV para ver el partido entre USA y Venezuela desde el loanDepot Park.

¿A qué hora es la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, USA vs Venezuela?

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre USA y Venezuela tiene los siguientes horarios según el país: en Venezuela se jugará a las 8:00 p.m., en Perú a las 7:00 p.m., en México a las 6:00 p.m. y en Estados Unidos (hora del Este) también a las 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 EN VIVO, USA vs Venezuela?

En Venezuela, la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre USA vs Venezuela podrá verse en señal abierta y por cable a través de canales como TVES, IVC, Televen, Venevisión y ByM Sports, que contarán con la transmisión del partido.

Además, los fanáticos podrán seguir el encuentro vía streaming mediante plataformas como BeisbolPlay, Disney+ Premium y ESPN, disponibles en distintos dispositivos móviles y Smart TV.

Horarios y canales TV para ver el partido de Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.

¿Dónde ver final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 EN VIVO, USA vs Venezuela?

Canales de TV:

TVES

IVC

Televen

Venevisión

ByM Sports

Streaming online:

BeisbolPlay

Disney+ Premium

ESPN

¿Cómo llegan USA y Venezuela a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Venezuela llega a esta final tras una campaña destacada, con un equipo sólido tanto en ofensiva como en pitcheo, logrando imponerse ante selecciones de gran nivel durante el torneo. El conjunto venezolano ha generado gran ilusión entre sus seguidores.

Por su parte, Estados Unidos ha confirmado su favoritismo con una plantilla repleta de estrellas de Grandes Ligas, mostrando un alto nivel competitivo a lo largo del campeonato y consolidándose como un rival de gran jerarquía.

Una final histórica para Venezuela

El duelo ante Estados Unidos representa una oportunidad única para que Venezuela haga historia en el béisbol internacional. Con el respaldo de toda su afición, la Vinotinto buscará consagrarse campeón del mundo en una final que promete emociones de principio a fin.