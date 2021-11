Mike Tyson es uno de los boxeadores más reconocidos de la historia debido a sus grandes hazañas deportivas y sus escándalos fuera del box. Rudy González, su ex guardaespaldas reveló más detalles sobre su extravagante vida.

Según González, confesó que el boxeador tenía relaciones sexuales antes de iniciar sus peleas ‘para poder liberar un poco de energía’.

“Él me decía que si no se acostaba con una mujer iba a matar al boxeador que tenía enfrente. Mike las escondía en los baños, en los vestuarios”, reveló el ex trabajador de Tyson, quien también fue su chofer.

EL TEMOR DE MIKE TYSON

En dicha entrevista, el ex guardaespaldas comentó que el boxeador necesitaba ‘liberar energía’ porque era consciente de que podría matar a su contrincante a base de golpes: “Era su gran temor el destrozar a la otra persona”, comentó.

“Yo vi a sus rivales llorar, con los huesos rompiéndose o su grande volando por todas partes. Lo que pasa es que Mike Tyson era como un tren golpeando a estos tipos”, aseguró.

EL DURO PASADO DE TYSON

El boxeador nació en los barrios bajos de Nuevo York y desde muy joven aprendió que la fuerza y los golpes eran la manera más simple de ganarse el respeto y ganar dinero en las calles. Desde muy pequeño se metió en problemas y hasta llegó un tiempo en la correccional. Su fuerza era tan descomunal que pidió al guardia que debe practicar boxeo en el gimnasio de Cus D’ Amato.

Fue en ese momento donde el famoso entrenador lo adopta y vio su gran potencial y se lo llevó a vivir junto a su esposa Camille. González comentó que Tyson había sido construido para robar, ser golpeado y vivir en las peores condiciones humanas, pero que gracias a D’ Amato pudo conocer el esfuerzo y el amor.

Tras la muerte de su entrenador, Tyson le afectó muchísimo la noticia, e incluso lloraba antes de iniciar la pelea y tenía varios ataques de ansiedad.