En el ITF W35 de Nairobi se vivió uno de los episodios más insólitos del tenis profesional cuando la egipcia Hajar Abdelkader, de 21 años, recibió una wild card para disputar la primera ronda del torneo y quedó expuesta ante la alemana Lorena Schaedel, número 1026 del mundo, con una derrota por doble 6-0 en apenas 37 minutos de juego.

Abdelkader apenas sumó tres puntos en todo el partido, todos ellos producto de errores de su rival, y cometió 20 dobles faltas, evidenciando un nivel muy por debajo de lo esperado en un certamen profesional.

Las imágenes viralizadas del encuentro muestran a la joven tenista con serias dificultades para golpear la pelota con consistencia y, en algunos momentos, hasta confusión sobre las reglas básicas del tenis, como saber en qué lado del court debía sacar o recibir.

El bochornoso desempeño desató un intenso debate en redes sociales y medios especializados sobre los criterios para otorgar wild cards en torneos profesionales, ya que muchos cuestionan cómo una jugadora sin ranking y con aparente falta de experiencia pudo acceder al cuadro principal.