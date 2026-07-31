Su palmarés habla por ella: siete oros olímpicos (entre ellos los tres que se colgó en París 2024), dos platas y dos bronces; además de 23 títulos mundiales. Simone Biles, considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, llegará al Perú como la principal figura de la ceremonia que marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, una cita que volverá a colocar al país en el centro del deporte continental.

Su presencia trasciende el protocolo. A sus 29 años, Biles es un símbolo de excelencia deportiva, resiliencia y transformación. Su historia comenzó lejos de los grandes escenarios. Nació el 14 de marzo de 1997 en Columbus, Ohio, y vivió una infancia marcada por la inestabilidad familiar hasta que fue adoptada por sus abuelos, Ronald y Nellie Biles. Fue allí donde encontró el entorno que terminaría impulsando un talento que parecía desafiar las leyes de la gravedad.

Desde muy joven convirtió cada rutina en un espectáculo. Su potencia, precisión y capacidad para ejecutar movimientos inéditos revolucionaron la gimnasia artística. No es casualidad que varios elementos lleven oficialmente su apellido en el reglamento internacional, un privilegio reservado únicamente para quienes amplían los límites de este deporte. A ello se suma un palmarés extraordinario: once medallas olímpicas y treinta preseas en campeonatos mundiales, veintitrés de ellas de oro, cifras que la ubican entre las atletas más dominantes de cualquier época.

Pero la grandeza de Biles no se explica únicamente por sus victorias. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 decidió detenerse cuando el mundo esperaba que siguiera ganando. Priorizó su salud mental y abrió una conversación inédita en el deporte de alto rendimiento. Muchos pensaron que ese sería el final de su carrera. Sin embargo, regresó para conquistar nuevamente el oro en París 2024 y firmar una de las mayores historias de redención del olimpismo moderno.

Ahora, esa leyenda viviente aterriza en Lima. Su visita servirá para encender el entusiasmo de un país que volverá a organizar los Juegos Panamericanos después del éxito alcanzado en 2019. Con Biles como rostro de la cuenta regresiva, el mensaje es claro: Lima 2027 no solo aspira a organizar una gran competencia, sino también a inspirar a una nueva generación de deportistas peruanos que sueñan con seguir el camino de quienes, como ella, aprendieron primero a creer antes de volar.

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