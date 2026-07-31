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Resumen

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Simone Biles llegará a Lima para encabezar el inicio de la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. (Foto: AFP)
Simone Biles llegará a Lima para encabezar el inicio de la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. (Foto: AFP)
Por Marco Quilca León

Su palmarés habla por ella: siete oros olímpicos (entre ellos los tres que se colgó en París 2024), dos platas y dos bronces; además de 23 títulos mundiales. Simone Biles, considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, llegará al Perú como la principal figura de la ceremonia que marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, una cita que volverá a colocar al país en el centro del deporte continental.

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