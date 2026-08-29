Las Leonas y Países Bajos se enfrentan hoy, sábado 29 de agosto de 2026, en la gran final del Mundial de Hockey Femenino 2026. El partido empieza a las 11:00 horas (hora de Argentina) en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

Las Leonas vs Países Bajos EN VIVO: conoce cómo va el partido EN DIRECTO. Horarios, canales TV y dónde verlo online por la final del Mundial de Hockey Femenino 2026.

¿A qué hora juega la final del Mundial de Hockey Femenino 2026?

El partido definitivo se disputa hoy, sábado 29 de agosto de 2026. Estos son los horarios oficiales para sintonizar el encuentro según tu país de residencia:

11:00 horas: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. 10:00 horas: Chile, Bolivia y Venezuela.

Chile, Bolivia y Venezuela. 09:00 horas: Perú, Colombia y Ecuador.

Perú, Colombia y Ecuador. 08:00 horas: México, El Salvador y Costa Rica.

¿Qué canales transmiten el partido de Las Leonas vs. Países Bajos hoy?

La cobertura televisiva completa para seguir la definición de Las Leonas estará disponible a través de las siguientes señales:

Televisión por cable: Transmisión oficial en vivo mediante ESPN 2 para toda América Latina.

Transmisión oficial en vivo mediante para toda América Latina. Operadores de cable digitales: También se puede sintonizar el canal directo como Flow (canal 102), Telecentro Play y DGO.

¿Cómo ver online y por streaming la final de Las Leonas vs. Países Bajos?

Si prefieres seguir el encuentro desde tu celular, tablet o Smart TV de manera online, la opción legal y en alta definición la proporciona la plataforma de streaming de Disney:

Streaming oficial: Transmisión disponible exclusivamente mediante la aplicación de Disney+ bajo su Plan Premium.

¿Quién ganó el partido de Las Leonas vs Países Bajos hoy por la final del Mundial de Hockey Femenino 2026?

El partido de Las Leonas vs Países Bajos por la final del Mundial de Hockey Femenino 2026, aún no tiene ganador. El resultado se mostrará cuando termine el encuentro.