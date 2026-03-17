Venezuela enfrentará al Team USA en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el contexto de las espinosas relaciones entre ambos gobiernos tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

“Mi país necesita esa victoria mañana”, recalcó Ronald Acuña Jr., líder de la novena venezolana e impulsor de la remontada. “Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos que pasa mañana”.

La reacción venezolana acabó con el torneo de ensueño de Italia, que se metió para sorpresa de todos en semifinales con un plantel integrado casi completamente por peloteros nacidos en Estados Unidos y dirigido por un mánager venezolano, Francisco Cervelli.

Conoce quién fue el ganador del juego entre Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

¿A qué hora juega Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El juego entre Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 empieza a las 8:00 PM de Venezuela este martes 17 de marzo del 2026.

Canales TV para ver final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, Venezuela vs Estados Unidos

En Venezuela: TVES, Televen, IVC, BaisbolPlay y Venevisión

TVES, Televen, IVC, BaisbolPlay y Venevisión En Perú: Disney+ Premium y BaisbolPlay

Disney+ Premium y BaisbolPlay En Estados Unidos: FOX Sports, FS1, FS2, FOX, BaisbolPlay y FOX Deportes

¿Quién ganó la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, juego de Venezuela vs Estados Unidos?

Venezuela y Estados Unidos se enfrentan por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami. Y podrás seguir la transmisión con resultados EN VIVO en El Comercio.