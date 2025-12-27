La expectativa es total este sábado 27 de diciembre por el enfrentamiento entre Naoya “The Monster” Inoue y el mexicano Alan “Rey David” Picasso, un combate que paraliza al mundo del boxeo y concentra la atención de los fanáticos. El campeón japonés, considerado uno de los mejores libra por libra de la actualidad, defiende sus títulos del peso supergallo ante un rival invicto que busca dar el gran golpe de su carrera.

El choque promete intensidad, poder y alto nivel técnico de principio a fin, con dos estilos que generan gran expectativa entre especialistas y aficionados. En esta nota podrás enterarte en tiempo real de cómo se desarrolla la pelea y conocer quién ganó el combate, además de todos los detalles, incidencias y el resultado final del esperado duelo.

¿Quién ganó la pelea, Alan Picasso vs Naoya Inoue HOY?

La pelea entre Alan Picasso vs Naoya Inoue se va a disputar en el Mohammed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, este sábado 27 de diciembre del 2025 por los títulos WBC, WBA, IBF y WBO del peso supergallo. El reultado del combate será oficializado al término de la pelea, que está programada para las 7:00 a.m. de México.

Cartelera de Alan Picasso vs Naoya Inoue: resultados EN VIVO

Naoya Inoue vs. David Alan Picasso - Títulos WBC, WBA, IBF y WBO del peso supergallo

Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández - Peso supergallo

Wilibaldo García vs. Kenshiro Teraji - Campeonato mundial IBF peso supermosca

Taiga Imanaga vs. Eridson García - Peso superpluma

Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana - Peso supergallo