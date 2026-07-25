La expectativa ha llegado a su punto máximo. El ring de La Velada del Año 6, el megaevento de boxeo amateur organizado por el streamer español Ibai Llanos, está listo para albergar uno de los duelos más picantes e inéditos de su cartelera: el enfrentamiento entre el argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre.

Lo que inició como un debate futbolístico de redes sociales en torno a la eterna comparativa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo —figuras íntimamente ligadas a las carreras periodísticas de ambos— se resolverá finalmente a puño limpio en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

¿Quién ganó la pelea, Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6?

La pelea entre Gastón Edul vs. Edu Aguirre se va a disputar en La Cartuja el sábado 25 de julio del 2026. En cuando acabe el combate te contaremos quién fue el ganador.

Un pesaje al rojo vivo

Durante la jornada del viernes, se llevó a cabo el pesaje oficial y el último cara a cara reglamentario. Ambos comunicadores cumplieron con la báscula para encuadrarse dentro de la categoría pactada de los 74 kilogramos:

Edu Aguirre (España): 71.3 kg.

71.3 kg. Gastón Edul (Argentina): 73.8 kg.

¿A qué hora y dónde ver el combate en Perú?

La cartelera general de La Velada del Año 6 iniciará temprano, pero el choque entre los periodistas está fijado como el tercer combate de la noche. Para el público peruano, la transmisión en directo comenzará a partir de las 12:00 PM (hora de Perú).

La transmisión oficial podrá seguirse de forma completamente gratuita a nivel mundial mediante los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube. Los fanáticos del deporte y las redes esperan un desenlace histórico que definirá quién se queda con el orgullo del micrófono... y de los guantes.

Carteleray resultados de La Velada del Año 6

La cartelera oficial de La Velada del Año VI cuenta con un total de seis combates. Se mantendrá el formato clásico de tres asaltos de tres minutos por pelea (a excepción del combate principal).

Aquí tienes el orden de los enfrentamientos:

Primer Combate : Karchez vs. Papi Gavi (España vs. España)

: (España vs. España) Segundo Combate : Shelao vs. Viruzz (Chile vs. España)

: (Chile vs. España) Tercer Combate : Gastón Edul vs. Edu Aguirre (Argentina vs. España)

: (Argentina vs. España) Cuarto Combate : Alana vs. Nissaxter (México vs. España)

: (México vs. España) Quinto Combate : Plex vs. ElMariana (España vs. México)

: (España vs. México) Combate Principal: Ibai Llanos vs. ElXokas (España vs. España — Combate a 5 asaltos)