El enfrentamiento entre Islam Makhachev, campeón dominante del peso ligero y uno de los peleadores más completos del UFC, y Jack Della Maddalena, la joya australiana del peso wélter, se perfila como uno de los combates más intrigantes del año. Makhachev llega con una racha imponente basada en su presión constante, su lucha de élite y un nivel de sumisión que desarma a cualquiera. Enfrente estará Della Maddalena, un striker técnico y agresivo, famoso por su precisión y capacidad para definir peleas con pocos golpes. A continuación, te contamos quién ganó la pelea por el UFC 322.
¿Quién ganó la pelea, Makhachev vs Della Maddalena en UFC 322?
La pelea entre Makhachev vs Della Maddalena se va a disputar en LNew York el sábado 15 de noviembre del 2025 por el cinturón de peso welter (170 lb) de la UFC. El reultado del combate será oficializado al término de la pelea, que está programada para las 10:00 p.m. de New York.
Resultados de la UFC 322
Cartelera principal
- Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev — título wélter
- Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili — título mosca
- Leon Edwards vs. Carlos Prates — peso wélter
- Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis — peso ligero
- Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues — peso mediano
Preliminares
- Baysangur Susurkaev vs. Eric McConico — peso mediano
- Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira — peso mediano
- Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez — peso mosca
- Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert — peso mediano
- Angela Hill vs. Fatima Kline — peso paja