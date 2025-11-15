El duelo entre Valentina Shevchenko y Zhang Weili es uno de los combates femeninos más esperados de la era moderna del UFC. Ambas campeonas históricas en sus divisiones llegan con legados consolidados, estilos contrastantes y una reputación que convierte este enfrentamiento en un choque de élites. Shevchenko, reconocida como una de las striker más técnicas y precisas del deporte, combina experiencia, control del ritmo y una lectura táctica impecable dentro del octágono. Frente a ella aparece Zhang Weili, la campeona china que redefinió la intensidad en la categoría. Explosiva, agresiva y con una capacidad física superior a la media, Weili destaca por mezclar un striking poderoso con un wrestling cada vez más completo. Su estilo de presión constante promete poner a prueba la frialdad y el temple de Shevchenko.

¿Quién ganó la pelea, Valentina Shevchenko vs Zhang Weili en UFC 322?

La pelea entre Valentina Shevchenko vs Zhang Weili se va a disputar en New York el sábado 15 de noviembre del 2025 por el campeonato mundial femenino de peso mosca de la UFC. El reultado del combate será oficializado al término de la pelea, que está programada para las 9:00 p.m. de New York.

Resultados de la UFC 322

Cartelera principal

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev — título wélter

Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili — título mosca

Leon Edwards vs. Carlos Prates — peso wélter

Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis — peso ligero

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues — peso mediano

Preliminares

Baysangur Susurkaev vs. Eric McConico — peso mediano

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira — peso mediano

Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez — peso mosca

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert — peso mediano

Angela Hill vs. Fatima Kline — peso paja

