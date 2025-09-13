Este sábado 13 de septiembre, Canelo Álvarez defenderá sus cuatro título mundiales del peso supermedio en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Alentado por más de 10.000 aficionados, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se retó el viernes por última vez con el estadounidense Terence Crawford a 24 horas de su esperado combate en Las Vegas.

Álvarez y Crawford, dos de los mejores púgiles de su generación, cumplieron con la báscula en una ceremonia de pesaje abierta al público en el T-Mobile Arena de la capital del juego.

Conoce quién fue el ganador de la pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por los cuatro títulos mundiales del peso supermedio en Las Vegas.

¿Quién ganó la pelea, Canelo Álvarez vs. Terence Crawford HOY?

La pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se va a disputar en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025 por los cuatro títulos mundiales del peso supermedio.

Cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: resultados

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford , 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez

, 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds, superwelter

Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, supermediano

Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, superpluma

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds, superwelter

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, pesado

Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, supermediano

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds, superpluma

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, ligero