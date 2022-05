Carlos Alcaraz venció a su compatriota Rafael Nadal en los cuartos de final del Open de Madrid por 2 a 1 (6-2, 1-6 y 6-3). Luego del duelo, el máximo ganador de Grand Slam con 21 títulos elogió al joven de 19 años, a quien catalogan como su sucesor, por la gran victoria.

“Lo primero es felicitarle. Relevo evidentemente que es. Si lo es a partir de hoy o no, no lo sé, lo veremos con los meses. Ante todo, feliz por él, ha estado mejor que yo en varias facetas del juego”, señaló la ‘Fiera’ ante los medios de comunicación.

Asimismo, destacó las virtudes de la promesa española. “Es cierto que no puede tener un bajón como el del segundo set. Juega mucho con estados de ánimo, cuando se le sube la adrenalina es prácticamente imparable. Después, como es lógico, comete errores porque juega con muchísimo riesgo. Creo que tiene el nivel para ganar a cualquiera del mundo, sin ninguna duda”, añadió.

Por otra parte, se refirió acerca del resultado. “Se acepta con naturalidad y tranquilidad, con la seguridad de que hay un camino para seguir y llegar con opciones reales de generarme oportunidades. Es una derrota fácil de digerir”, mencionó.

Rafael Nadal también detalló los errores que cometió en el duelo. “Estoy bien, no he tenido ningún problema. Ni por asomo voy a hablar hoy de mi pie, es día para asumir la derrota con naturalidad. Tengo que mejorar la capacidad de reacción, la velocidad, el dinamismo, tener la lectura y que las piernas me acompañen. Han sido pocos días entrenando en tierra. Al final soy yo el que tengo que hacer autocrítica”, mencionó

“La lectura es que he jugado tres partidos y llegaba con una preparación nula. He perdido con uno de los jugadores más en forma del mundo, teniendo mis opciones también”, agregó el tenista de 35 años.