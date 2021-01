Nadal inició una polémica con Djokovic: “Si haces algo bueno, no tienes que publicitarlo”

La pandemia por el COVID-19 ha provocado que el Abierto de Australia tenga que moverse para febrero. Asimismo, el Gobierno de Australia impuso un aislamiento por 14 días que están padeciendo algunos tenistas que llegaron a Melbourne para prepararse para dicho certamen. Rafael Nadal alzó la voz de solidaridad para con sus pares y también le envió una indirecta a Novak Djokovic.

El tenista español expresó su solidaridad hacia los colegas que están viviendo el aislamiento que impuso el gobierno de Australia “de forma más desagradable”. No obstante, envió un mensaje de alerta: “Quejarse es faltarle el respeto a la gente que la está pasando mal por el COVID-19. No es necesario quejarse por estar 14 días en una habitación”.

Nadal se encuentra en Adelaida a la espera del inicio del Abierto de Australia. Desde ahí se comunicó con ESPN Tenis y se refirió a las constantes quejas de los tenistas que se encuentran en Melbourne sobre los que aun permanecen en Adelaida, como Novak Djokovic, Dominic Thiem, Nadal y Jannik Sinner: “Evidentemente, aquí nuestras condiciones han sido mejores que la mayoría de las condiciones en Melbourne pero algunos jugadores de Melbourne tienen habitaciones más grandes donde pueden desarrollar actividades físicas, otros habitaciones más pequeñas donde no pueden tener contacto con su entrenador o preparador físico. ¿Dónde está la línea? Es un tema de ética y cada cual tiene su propia opinión”.

El tenista español ganó un nuevo título de Roland Garros, torneo que cambió de fecha por la pandemia del coronavirus. El único Grand Slam que no se realizó por el Covid-19 fue Wimbledon. (Foto: AFP)

Luego añadió: “Siempre se habla desde un lugar de desventaja hacia arriba. Cuando tienes la ventaja hacia abajo no sueles posicionarse hacia abajo. Todos intentamos tener el mejor rendimiento y ayudarnos entre nosotros”.

Del mismo modo, Nadal aprovechó para enviarle una indirecta a Djokovic. Como se recuerda, el serbio fue muy criticado por una carta que publicó en sus redes sociales, luego de que la organización del Abierto de Australia se negara al pedido de Nole de relajar algunas restricciones: “Algunos necesitan hacer públicas todas estas cosas que hacen por los demás, algunos de nosotros lo hacemos de manera más privada sin tener que publicitar todo. Las llamadas que hacemos, no tenemos la necesidad de hacer propaganda con ello”, sentenció Nadal.

El tenista español podría consagrarse como el máximo ganador de Grand Slam si gana el Abierto de Australia, ya que actualmente tiene 20 títulos, al igual que Roger Federer. En relación a esto, aseguró: “Si tengo que elegir un récord ahora, sería ese. Pero no pienso continuamente en ello. No por el hecho de tener 20 me cambia la motivación. Siempre tengo la máxima ilusión”.

Conforme a los criterios de Saber más