Las lesiones siguen persiguiendo a Rafael Nadal, esta vez, el tenista español enfrentaba al estadounidense, Mackenzie McDonald, por la segunda ronda del Abierto de Australia. ‘Rafa’ cayó 6-4, 6-4 y 7-5 y al final del partido se retiró lesionado del estadio.

Un campeón que nunca arroja la toalla merece una ovación así 👏🏻👏🏻



¡Mucho ánimo y pronta recuperación, 🇪🇸 @RafaelNadal! 😘



🎥 @AustralianOpen pic.twitter.com/WWQHLlosVX — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 18, 2023

En conferencia de prensa, luego del partido, confirmó de qué lesión sufre y cómo se siente en estos momentos física y emocionalmente.

“Tuve un par de días así, pero nada comparado con cuando hice esa jugada. Empezaremos a hablar de ello ahora con el equipo, pero no sé qué pasa, si son los músculos, si son las articulaciones. Ya tengo antecedentes de problemas de cadera, tuve que someterme a tratamientos en el pasado, pero no era algo grave. Ahora siento que no puedo moverme”, expresó.

“Es difícil hacer predicciones, si es un músculo, si es la articulación, si es el cartílago. No lo sé. Por cierto, estoy cansado de hablar. Entiendo, pero perdí el juego. Eso es todo: lo intenté hasta el final y no sé si en buenas condiciones habría ganado el partido de todos modos, habría tenido más posibilidades. Pero al final, eso es todo. Lo intenté y no fue posible”, agregó.

Sobre su estado de ánimo: “Sí, puede imaginárselo. No necesito hablar y explicar los sentimientos. No era el momento de sufrir algo así ahora. Pero al final, hay que seguir adelante, ¿no? A veces es frustrante. A veces es difícil aceptarlo. A veces te sientes supercansado de todas estas cosas, hablando de lesiones”

“No puedo venir aquí y decirte, mintiendo, que la vida es genial y que seas positivo y sigas luchando. Ahora no. Mañana empieza otro día. Ahora es un momento difícil. Es un día difícil, hay que aceptarlo y seguir adelante. Al final, no puedo quejarme de mi vida en absoluto, pero en lo que respecta al deporte y a las lesiones y los momentos difíciles, éste es uno de ellos. No puedo decir que no estoy mentalmente destruido en este momento, porque estaría mintiendo”, finalizó.